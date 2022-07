Milan, ufficiali i rinnovi di Maldini e Massara: ora testa al mercato

01-07-2022 19:35

Anche se all’ultimissimo respiro, è finalmente arrivata, nella tarda serata di ieri, la firma sui rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, il duo di mercato autore di quella che al momento è la rosa Campione d’Italia.

Nella giornata di oggi è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte del club rossonero e, fatta anche questa, ci si può finalmente ributtare sul mercato, dove gli obiettivi e le idee sono davvero tantissime.

Rinnovo Maldini e Massara, il comunicato del club di Via Aldo Rossi

Pochi minuti fa è apparso sul sito ufficiale dell’AC Milan un brevissimo comunicato col quale si annuncia l’ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara. Pochissime righe, tre in tutto sulla schermata del sito rossonero, ma che hanno un’importanza fondamentale per quello che rappresentano, ovvero la continuazione di un progetto tecnico ben definito e il mantenimento in società di una vera leggenda come pochi al mondo.

Vi proponiamo di seguito il comunicato del Diavolo:

“AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club”.

Un Milan da costruire: pochi soldi, poco tempo, viva la passione

Al momento non si conoscono gli obiettivi più vicini, ma quello che è certo è che la nuova proprietà ha messo a disposizione pochi soldi (circa 60 milioni di euro, gli stessi messi da Elliot lo scorso anno), e ha ormai anche poco tempo, dato che tra pochi giorni inizieranno già i ritiri estivi, e spesso i tecnici preferiscono avere la rosa al completo all’inizio degli allenamenti, cosa che ovviamente non sarà.

Persi Botman e probabilmente anche Renato Sanches, al momento è Dybala il nome che suscita più curiosità tra i tifosi rossoneri, anche se ci sono parecchi dubbi a livello tecnico sulla trattativa, col trequartiste di Pioli che gioca più da centrocampista che da seconda punta.

Intrigano Isco e Asensio dal Real Madrid, ma quasi certamente si trattata di fantamercato. Paradossalmente Dybala potrebbe essere più semplice. Rimane un obiettivo anche Bremer, dato che non è stato rinnovato Romagnoli e che ci sono incognite sulla salute di Kjaer. Charles De Ketelaere rimane un sogno più che un vero obiettivo dato il costo del cartellino del 21enne del Bruges.

E poi ancora Diallo, Ziyech, Hincapié, Noa Lang, Politano e Scamacca. Tantissimi sono i nomi accostati o desiderati dal Milan. Di sicuro si interverrà sul centrocampo e anche sulla trequarti, con l’arrivo di un esterno e anche di una mezza punta per rimpiazzare Diaz, non a livello per essere titolare in questo Milan.

Servirà dunque tanto talento da parte di Maldini e Massara, e anche tanta passione, per riuscire a non deludere le aspettative ormai altissime dei tifosi rossoneri, che dopo il successo in Italia puntano a tornare grandi a casa loro, ovvero in Europa.