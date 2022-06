Milan, dopo Botman sfuma anche Renato Sanches

28-06-2022 20:47

Erano i due grandi obiettivi del mercato rossonero. Entrambi dal Lille, Sven Botman e Renato Sanches. Con il difensore in direzione Newcastle, ora anche il centrocampista è sempre più lontano dal Milan. Sanches avrebbe infatti deciso di accettare l’offerta del PSG, che gli ha proposto un contratto triennale.

Come riporta Le Parisien, il portoghese preferirebbe infatti il club parigino dove arriverà in panchina Christophe Galtier, con cui Sanches ha vinto insieme la Ligue 1 nel 2021. Il PSG avrebbe offerto 10 milioni al Lille, per ora rifiutati. Ma la volontà del giocatore potrebbe far chiudere presto la trattativa.

