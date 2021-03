Milan eliminato, clamoroso sfogo di Pioli: il labiale incriminato

Scivolata di stile, quella di Stefano Pioli a fine partita se venisse confermata per come sembra. A fine incontro, il tecnico del Milan ha salutato come di prassi l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer che già nel corso della partita aveva battibeccato con Pioli per colpa di un pallone finito verso la panchina dei Red Devils e nascosto ad arte per perdere tempo.

Lo scambio incriminato tra Pioli e Solskjaer

Secondo quello che si vede dalle telecamere, che hanno intercettato la scena tra i due, prima di prendere la via degli spogliatoio e alla battuta di Solskjaer:

“Siete una buona squadra”, ha detto il collega.

Pioli ha risposto malamente, con -pare- degli epiteti poco cordiali anche se reduce da una bruciante eliminazione:

“Good team un ca…Good team tua sorella, cogl…”, la ricostruzione di quanto si legge sulle labbra.

Questo almeno sembra dire l’allenatore, ripreso dalle telecamere, che si sono tramutate in testimoni involontarie di uno sfogo denso di amarezza e di fastidio, nonché privo di cordialità nei confronti dell’avversario.

Il labiale di Pioli fa il giro dei social

Le espressioni, poco in linea con lo stile di Pioli, hanno occupato sui social ampio spazio nel post partita e sono innumerevoli i video e i fotogrammi estrapolati per ricostruire l’esatta sequenze di parole che, sembra, abbia pronunciato il tecnico rossonero. E che stanno diventando un caso, dopo l’amara conclusione del percorso del Milan in Europa League.

VIRGILIO SPORT | 19-03-2021 09:19