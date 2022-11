Milan fermato da Carnesecchi: "Punto meritato"

08-11-2022 23:51

Carnesecchi, protagonista del match contro il Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del portiere della Cremonese: “Ci abbiamo messo forza e passione, siamo molto contenti: è un punto meritato“.

“Quando vedi i compagni che lottano in questo modo, piace anche a me aiutarli. Il punto è soprattutto merito loro – aggiunge Carnesecchi -. Ultimamente sta arrivando qualche punto, anche se non abbiamo ancora trovato la vittoria. Ora dobbiamo pensare subito alla partita di Empoli”.