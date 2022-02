Milan, forse sfuma anche il colpo per giugno: tifosi in apprensione

01-02-2022 15:00

Neppure il tempo di rammaricarsi per i colpi sfumati nella sessione invernale del mercato che ai tifosi del Milan tocca preoccuparsi anche per un affare che sembrava già prenotato per giugno. Destino amaro in queste settimane per i sostenitori del Diavolo. Almeno a giudicare dai rumors e dalle impressioni dei social, dove non sono passate inosservate le ultimissime dichiarazioni di un top player accostato con insistenza proprio al Milan.

Milan, preoccupano le parole di Botman

In un’intervista al quotidiano dei Paesi Bassi ‘Ziggo Sport’, il difensore del Lille ha anzitutto spiegato la sua scelta di rimanere in Francia fino a fine stagione, declinando le avances del Milan: “Qui sto ancora bene, giochiamo la Champions League e ho un ruolo importante in squadra. La società ha fatto capire che avrebbe voluto tenermi fino a fine stagione e sono rimasto volentieri. A volte arrivano occasioni che vanno colte subito, ho la sensazione di essere pronto a un nuovo passo ma penso di farlo in estate”.

Milan, ecco che dice Botman del Newcastle

Ancora più schietta la risposta alla domanda se preferisca il Milan o il Newcastle, altro club che ha sondato il terreno per il suo acquisto e che da alcuni mesi può contare su disponibilità finanziarie praticamente illimitate: “Entrambi i club hanno dei punti positivi. Il Newcastle non ha solo i soldi, è anche un bel progetto e se si guarda da dove sono partiti il Manchester City o il Paris Saint-Germain, penso sarebbe bello far parte di questo percorso. Il Milan, però, è una squadra meravigliosa”.

Affare Botman in bilico, milanisti inviperiti

Sui social Aur esprime i dubbi comuni a tanti milanisti: “Chissà se si rivelerà un assetato di soldoni che andrà al Newcastle, squadra al momento molto inferiore al Lille, o uno che punta a una carriera importante scegliendo colori gloriosi”. Luca preferisce soffermarsi sul finale: “Però ha detto che siamo un club meraviglioso”. Manuel solleva dubbi di altra natura: “Prenderlo o no è uguale, è un giocatore normale che non giocherebbe in nessun top club italiano o straniero: infatti lo cerca il Newcastle“. Mentre Gian è preoccupato: “Chissà perché ho la sensazione che anche questa faccenda si chiuderà male”.

