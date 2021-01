Milan, Franck Kessie crede nello Scudetto

Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista rossonero Franck Kessie parla del momento attuale della squadra:

“Sono qui da tanto, sono uno che è qui da più tempo e quindi mi sento un leader. I rigori? Mi ha fatto piacere quando Ibra mi ha lasciato la possibilità di tirare i rigori. Se in una partita però se la sente, può tirarlo lui. A volte un attaccante ha bisogno di segnare”.

Una battuta sulle ambizioni di questa stagione, e Kessie crede nella vittoria finale:

“Noi ci crediamo, il campionato si gioca per vincere. Il nostro obiettivo è tornare in Champions, ma è importante anche la Coppa Italia, un’altra competizione che si gioca per vincere. Noi lottiamo su tutti i fronti per arrivare più in alto possibile”.

OMNISPORT | 11-01-2021 14:14