Milan Futuro sempre più giù, rimontato anche dal Pontedera: classifica da incubo

Si è giocato solamente nel Girone B. Tra i risultati della 32a giornata spicca l'ennesima rimonta subita della seconda formazione del Diavolo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Stavolta il recap di Serie C non va a toccare tutti i gironi che compongono il maxi torneo, il terzo nazionale in ordine gerarchico. Nella giornata di ieri, infatti, si è giocato solamente nel Girone B per match che sono valsi la 32a giornata del campionato. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto di sabato, tenendo presente che il duello a distanza tra Entella e Ternana avverrà di lunedì sera.

Gol e spettacolo a Pescara

Partiamo dalla pirotecnica Pescara-Vis Pesaro conclusasi sul punteggio di 2-2. Il Delfino si porta avanti con Ferraris, viene rimontato dalle reti di Peixoto e dell’ex Pucciarelli con la complicità del rosso a Pellacani e poi rimette le cose a posto grazie a Lancini. Pari anche tra Carpi e Pineto: l’1-1 viene sancito dalle marcature di Schirone e Rigo. Un punticino utile alle due squadre a proseguire la striscia di imbattibilità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Effetto Cangelosi a Perugia, il Gubbio passa a Rimini

Il Gubbio passa di misura a Rimini col sigillo di Iaccarini. Determinanti, però, sono state anche le parate di Venturi. Per i romagnoli, finalisti di Coppa Italia, è stato il terzo ko interno. Il Perugia si gode l’effetto Cangelosi e batte 2-1 il Legnago. Il match prende subito una bella piega per la formazione umbra che sfrutta l’uno-due di Cisco e Matos (su rigore). Noce accorcia le distanze nella ripresa ma non basta.

Settima senza vittorie per il Milan Futuro

Ritorno fortunato in panchina per Mimmo Di Carlo che col suo Ascoli batte 1-0 l’Arezzo di Bucchi. Man of the match Varone. La Lucchese va anche oltre la penalizzazione e i disastri extra-campo della stagione e annichilisce 2-0 il Campobasso con doppietta di Selvini. A proposito di rossonero, il Milan Futuro allunga la striscia negativa di partite senza vittoria portandola a 7. Il Diavolo fa solo 1-1 col Pontedera, passa avanti con Camporese e si fa raggiungere da Corona. Un punto che serve a pochissimo ai rossoneri, ora terzultimi ma che con le ipotetiche vittorie di Legnago e Sestri potrebbe ritrovarsi anche ultimo in solitaria: la salvezza automatica invece dista 10 punti e mancano 6 giornate.