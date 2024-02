Milan: Gabbia-Costacurta lite in diretta tv, sul web tifosi scatenati contro Pioli

Alta tensione in casa Milan dopo la sconfitta con il Monza. Nel post partita botta e risposta Gabbia-Costacurta su Sky e i tifosi attaccano il tecnico

19-02-2024 11:00

Alta tensione Milan. La brutta sconfitta sul campo del Monza, frutto del massiccio turnover di Pioli e degli errori dei singoli (i disastri di Thiaw e l’espulsione di Jovic), ha fatto saltare i nervi. Tanto in tv, con una lite in diretta tra Gabbia e Costacurta, quanto sui social, con i tifosi rossoneri che puntano il dito contro l’allenatore emiliano.

Nervi tesi in casa Milan: lite in tv tra Gabbia e Costacurta

Il presente del Milan contro il suo passato glorioso. Il battibecco andato in onda nel corso di Sky Calcio Club tra Gabbia e Costacurta testimonia quanto il momento sia delicato, nonostante la serie positiva da cui provenivano i rossoneri prima di finire ko col Monza. Costacurta ha messo in risalto gli errori di Thiaw, scatenando la reazione di Gabbia, tornato al Milan a gennaio dopo la parentesi col Villarreal.

“Non sei corretto a dire che ha sbagliato un singolo”. Immediata la replica di un ex collega di reparto che ha vinto tutto in rossonero: “Non sarai corretto tu perché sei il compagno di squadra. Non devi affermare che io non sono corretto. Io sono un analista e non sono chiamato difendere i compagni come te”.

Milan, poker dal Monza. Sui social i tifosi prendono di mira Pioli

I tifosi del Milan proprio non hanno digerito il turnover di Pioli, che ha lasciato in panchina diversi titolarissimi come Reijnders, Leao, Pulisic e Giroud. “Allegri 2 anni e mezzo fa disse: l’allenatore deve fare due cose: portare risultati e creare valore. Ecco… Pioli da 2 anni non sta facendo, ed è ben lontano dal farlo, nessuna delle due cose” commenta su X AntOlivs.

“Il miglior pregio di Pioli fu quello di trasformare una banda di ragazzi in una squadra forte, coesa, con un’identità di gioco chiara. Il peggior di difetto: aver distrutto il suo lavoro dopo lo scudetto. La colpa più grave: insistere da un anno senza capire che sta sbagliando” rincara Michele.

Pioli sotto accusa: i sostenitori rossoneri sempre più inferociti

Non si contano i commenti contro il tecnico. Perché con questa sconfitta il Milan dice di fatto addio a quella minima speranza di rimonta scudetto. “Lasciare in campo Pulisic sul 3-0 in Coppa e poi dire che ha fatto turnover perché era stanco” scrive Matteo. E, ancora, Luca: “Se volevi tenere acceso quel lumicino ieri vincevi con i titolari, gestivi a Rennes, davi tutto con l’Atalanta e poi dopo il loro recupero facevi i tuoi conti. Era tutto così semplice”.

“Qualcuno può spiegarmi perché Pioli ha esasperato il turnover dopo aver blindato il passaggio di turno in Europa League? Copione visto e rivisto in tantissime partite… Si parte con le seconde linee e si prova a correggere il tiro. Ma il contrario no?” si domanda Andrea.