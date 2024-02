Le pagelle di Monza-Milan 4-2: Thiaw imbarazzante, follia Jovic, super Pulisic non basta. Bondo da sogno

Top e flop della partita Monza-Milan, valevole per la 25° giornata di serie A 2023/2024: il turnover di Pioli non paga. Thiaw è un disastro, Jovic si fa espellere, Pulisic da urlo.

18-02-2024 22:57

Altro che rimonta scudetto. Un Milan deludente cade 4-2 col Monza nel derby col Monza all’U-Power Stadium e fallisce il sorpasso alla Juventus al secondo posto. I rossoneri pagano l’esagerato turnover di Pioli, la serata da incubo di Thiaw e la follia di Jovic, che si fa espellere a inizio ripresa. Pulisic guida la rimonta nella ripresa, ma nel finale i padroni di casa si riportano avanti con un super gol di Bondo, prima di calare il poker con l’ex Colombo. Le pagelle del Milan, top e flop del Monza e il tabellino del match nella nostra analisi.

Monza-Milan, la chiave della partita

Palladino con Colpani a ispirare Djuric e Dany Mota. Pioli adotta un massiccio turnover: torna Thiaw dal primo minuto, c’è Bennacer con Adli, poi Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor alle spalle di Jovic. La partita non decolla: regna l’equilibrio e per la prima occasione bisogna aspettare la mezz’ora, quando Djuric – di testa – scheggia il legno. Sul finire del primo tempo Di Gregorio, colpito alla testa, è costretto a lasciare il terreno di gioco: al suo posto Sorrentino. Subito dopo fallo di Thiaw su Dany Mota: rigore per il Monza. Pessina spiazza Maignan: padroni di casa avanti 1-0. In pieno recupero arriva anche il clamoroso raddoppio con un contropiede midicidiale: numero di Colpani e palla a Dany Mota che non sbaglia.

Pioli cambia tutto a inizio ripresa, gettando nella mischia tre titolarissimi: Reijnders, Leao e Pulisic. Ma il Milan resta in dieci per la follia di Jovic, espulso per uno schiaffo a Izzo con palla lontana dopo l’intervento decisivo del Var. Ciò nonostante, i rossoneri accorciano le distanze con Giroud su assist di Pulisic. All’87’ il pareggio del Milan con un grandissimo spunto personale di Pulisic. Ma due minuti dopo il Monza mette di nuovo la freccia con un super gol di Bondo. La squadra di Pioli cede e l’ex Colombo fissa il risultato sul 4-2.

Milan, che cosa ha funzionato

Una delle poche note positive nella disastrosa serata all’U-Power Stadium è rappresentata da Chukwueze, di sicuro un giocatore su Pioli potrà contare in questa ultima parte di stagione. Nella ripresa Pulisic e Giroud hanno provato a ribaltare il risultato nonostante l’inferiorità numerica. E ci erano quasi riusciti.

Milan, che cosa non ha funzionato

Troppo turnover da parte di Pioli. Il risultato è che l’ottimo Milan delle ultime settimane svanisce consegnando la partita al Monza.

Le pagelle del Milan

Maignan 5,5: Ne prende quattro: il passivo è di quelli pesanti.

Ne prende quattro: il passivo è di quelli pesanti. Florenzi 6: Benificia dell’ingresso in campo dei titolarissimi per alzare i giri del motore. Musah (sv dall’83’).

Benificia dell’ingresso in campo dei titolarissimi per alzare i giri del motore. (sv dall’83’). Thiaw 4: Ritorno dal primo minuto da incubo: stende Dany Mota in modo plateale e sconsiderato permettendo al Monza di portarsi avanti su rigore. Non solo: Colpani lo manda a farfalle nella letale ripartenza che vale il raddoppio per i padroni di casa.

Ritorno dal primo minuto da incubo: stende Dany Mota in modo plateale e sconsiderato permettendo al Monza di portarsi avanti su rigore. Non solo: Colpani lo manda a farfalle nella letale ripartenza che vale il raddoppio per i padroni di casa. Gabbia 5: Travolto nel finale dopo una buona prestazione.

Travolto nel finale dopo una buona prestazione. Theo Hernandez 6: Non la sua miglior partita: manca l’intesa con l’evanescente Okafor.

Non la sua miglior partita: manca l’intesa con l’evanescente Okafor. Bennacer 5: Il goffo tentativo d’intervento in occasione del contropiede che porta al 2-0 del Monza è la fotografia della sua partita mediocre. Giroud (6,5 dal 55′: il graffio del campione per dare speranza ai suoi. A 37 anni è un esempio da seguire).

Il goffo tentativo d’intervento in occasione del contropiede che porta al 2-0 del Monza è la fotografia della sua partita mediocre. (6,5 dal 55′: il graffio del campione per dare speranza ai suoi. A 37 anni è un esempio da seguire). Adli 5,5: Serata no. Tanti, troppi, errori in fase di impostazione. Reijnders (5,5 dal 46′: l’olandese porta in dote gamba e dinamismo, nel finale perde la bussola).

Serata no. Tanti, troppi, errori in fase di impostazione. (5,5 dal 46′: l’olandese porta in dote gamba e dinamismo, nel finale perde la bussola). Chukwueze 6+: La Coppa d’Africa non sembra averne compromesso la forma fisica. Anzi, l’ex Villarreal – specie nel primo tempo – è il più vivace dei suoi. Pulisic (7 dal 46′: l’americano è di un altro livello: suo l’assist che consente a Giroud di accorciare le distanze. Splendido il gol del momentaneo 2-2).

La Coppa d’Africa non sembra averne compromesso la forma fisica. Anzi, l’ex Villarreal – specie nel primo tempo – è il più vivace dei suoi. (7 dal 46′: l’americano è di un altro livello: suo l’assist che consente a Giroud di accorciare le distanze. Splendido il gol del momentaneo 2-2). Loftus-Cheek 5: La brutta copia di quello visto col Rennes.

La brutta copia di quello visto col Rennes. Okafor 5: Non si vede mai. Leao (5,5 dal 46′: Il portoghese non entra col piglio giusto).

Non si vede mai. (5,5 dal 46′: Il portoghese non entra col piglio giusto). Jovic 4: Lascia i suoi in dieci uomini a inizio ripresa per condotta violenta. Aveva la possibilità di non far rimpiangere Giroud, ma stecca nel peggiore dei modi la chanche concessagli da Pioli.

Top e flop del Monza

Bondo 7,5: Il gol del 3-2 è un’autentica perla. Eroe per caso di una delle imprese più epiche della storia del Monza.

Il gol del 3-2 è un’autentica perla. Eroe per caso di una delle imprese più epiche della storia del Monza. Dany Mota 7,5: Si procura il rigore e raddoppia nel recupero del primo minuto: una notte magica.

Si procura il rigore e raddoppia nel recupero del primo minuto: una notte magica. Pessina 7: Freddo dagli undici metri: l’errore contro il Napoli è alle spalle. Nel finale sale in cattedra partecipando agli ultimi due gol.

Freddo dagli undici metri: l’errore contro il Napoli è alle spalle. Nel finale sale in cattedra partecipando agli ultimi due gol. Djuric 7: In lotta perenne con i difensori avversari. Alla prima palla buona in area accarezza il palo con la specialità della casa: il colpo di testa. Ed è protagonista anche nell’azione del rigore.

In lotta perenne con i difensori avversari. Alla prima palla buona in area accarezza il palo con la specialità della casa: il colpo di testa. Ed è protagonista anche nell’azione del rigore. Colombo 7: Chiude i conti con la rete del 4-2. Quando l’ex non perdona…

Chiude i conti con la rete del 4-2. Quando l’ex non perdona… Colpani 6,5: La qualità con cui fa fuori Thiaw e serve Dany Mota per il 2-0 è quella che appartiene solo ai grandi giocatori. Il futuro è tutto nei suoi piedi: sarà un’estate rovente per il Flaco.

La qualità con cui fa fuori Thiaw e serve Dany Mota per il 2-0 è quella che appartiene solo ai grandi giocatori. Il futuro è tutto nei suoi piedi: sarà un’estate rovente per il Flaco. Izzo 5,5: Si perde Giroud che non sbaglia.

Il tabellino di Monza-Milan

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio (43′ Sorrentino); Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, V. Carboni (66′ Bondo); Colpani (81′ Pedro Pereira); Djuric (66′ Colombo), Dany Mota (81′ Maldini). A disposizione: Gori, Donati, Caldirola, Bettella, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Zerbin. Allenatore: Palladino.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (83′ Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (55′ Giroud), Adli (46′ Reijnders); Chukwueze (46′ Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (46′ Leao); Jovic. A disposizione: Sportiello, Mirante, Nava, Simic, Kjaer, Jimenez, Bartesaghi, Terraccianoh. Allenatore: Pioli

Arbitro: Colombo

Ammonito: Djuric, Pessina, Jovic, Palladino (all.), Bondo, Dany Mota, Gabbia

Espulso: Jovic al 51′

Marcatori: 44′ Pessina su rig., 45+ 6′ pt Dany Mota, 64′ Giroud, 87′ Pulisic, 90′ Bondo, 95′ Colombo