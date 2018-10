Milan Games Week 2018: come vincere i biglietti per la fiera

Manca pochissimo a Milan Games Week, l’attesissimo evento videoludico che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho. Vi abbiamo segnalato già tutti gli appuntamenti da non perdere in questi tre giorni dedicati all’industria del gaming, nostrana e internazionale, con tantissimi ospiti importanti. Ma vediamo ora come ottenere i biglietti per partecipare alla kermesse.

Intanto vi informiamo che quest’anno è possibile acquistare i biglietti in 2 modi: ancora per oggi potrete comprarli online a un prezzo particolarmente vantaggioso; mentre dal 5 al 7 ottobre (giorno conclusivo dell’evento) potrete acquistarli sia online sia all’ingresso della manifestazione. Tutte le tipologie di ticket possono essere comprati online, sul sito ufficiale di Milan Games Week 2018 (anche su TicketOne) e in loco; mentre il biglietto speciale per i gruppi, potà essere acquistato esclusivamente online.

E se ci fosse un modo per vincere i biglietti ed entrare gratis alla fiera? Ci sono diversi siti che offrono questa opportunità. Per esempio Games Paladins che scrive:

Volete andare alla Milan Games Week 2018? Magari con un’entrata gratis?Allora andate sul canale Twitch del nostro bt014, iscrivetevi, e state pronti per seguire le live di mercoledì pomeriggio e di giovedì sera. Grazie a Xbox Italia metterà in palio 5 biglietti d’ingresso validi per una giornata alla fiera milanese. Potrete vincere due biglietti nella stream di mercoledì, mentre i restanti 3 saranno disponibili nella live di giovedì sera, così da poter dare possibilità di vittoria a tutti. Iscrivetevi qui: https://www.twitch.tv/bt014 e buona fortuna!

Ma anche Ticket Premium Italia che ogni giorno mette in palio 2 ingressi: vi basterà seguirli su Twitter ed essere i primi a trovare la soluzione agli indovinelli proposti. Fate ancora in tempo, gli ultimi due biglietti saranno regalati il 5 ottobre.

Manca meno di un giorno all’apertura di Milan Games Week, noi siamo pronti e voi?

HF4 | 04-10-2018 09:30