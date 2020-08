Milan: "Gestione Elliot disastrosa", tifosi inquieti

Chi c’è davvero dietro la cabina di comando del Milan? Come viene gestita la società rossonera dal fondo Elliot? Domande e dubbi ciclici che si pongono i tifosi milanisti ma anche gli studiosi di calcio e finanza scatenando ogni volta dibattiti sullo stato di salute delle casse della società rossonera.

Milan-Elliot, perdita da un miliardo

Sul sito del Corriere della Sera un articolo a firma Mario Gerevini getta nuove ombre sulla gestione rossonera da parte del fondo che prese la società dalle mani di Lì. “Il fondo Usa muove le pedine della proprietà – si legge nell’articolo – si sta preparando un riassetto? Intanto la Rossoneri Lux che controlla il club registra una perdita di oltre un miliardo. La zona d’ombra sul 46% del capitale”

Il parere di Ravezzani sulla gestione Elliot

Il giornalista Fabio Ravezzani sui social ci è andato giù duro condividendo il link e sentenziando: “Articolo lucidissimo e completo che dimostra come ci sia ancora un grande mistero nella proprietà del Milan. Finora il club è costato a Elliott un miliardo (follia) e perde circa 120 milioni l’anno. La gestione è stata disastrosa”.

Tifosi del Milan inquieti

Un argomento ridondante quello sulla società rossonera che però spinge i tifosi a qualche riflessione ferragostana su un club che da troppi anni naviga nell’anonimato che non è in linea con il suo blasone dei tempi andati. E se le voci di calciomercato sui rinnovi di Ibra e Donnarumma tengono sulle spine in molti queste news non fanno altro che acuire i mal di pancia della tifoseria: c’è chi obbietta: “Avere 10 milioni di costi fissi al mese non vuol dire perdere 120 milioni all’anno; esistono anche i ricavi…”; altri dubitano della fonte: “La vicenda è molto confusa ma l’articolo ancora di più. In particolare non è quantificato l’effettivo esborso del fondo Elliot (base sulla quale ragionare per un ipotesi di cessione) che non è certo di 1 miliardo”.

E ancora c’è chi grida all’accanimento: “Non aspettate altro che infangare il Milan, non so cosa vi possa portare questo continuo parlare male del Milan”; “Purtroppo è la finanza applicata al calcio.Altre società gonfiano i bilanci con plusvalenze fittizie senza alcun reale esborso di denaro e nonostante ciò hanno un esposizione finanziaria debitoria elevatissima. Al Milan perlomeno la gestione è più lineare”.

Milan-Elliot, bufera su originalità articolo

Qualcuno però ha messo in dubbio la paternità dell’articolo del Corriere, o quanto meno la sua originalità. A molti le tesi riportate sono sembrate simili a quelle analizzate da un altro giornalista, economista del calcio, Felice Raimondo che ha affrontato spesso le tematiche legate alle redini della società rossonera. In molti lo hanno sottolineato: “Articolo copiatissimo” denuncia più di qualcuno; “Sono notizie che ho letto su un articolo di Felice Raimondo che il giornalista non ha nemmeno citato”.

SPORTEVAI | 16-08-2020 12:01