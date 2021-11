Milan, i tifosi bocciano l'operazione: tanto vale tenere i nostri

03-11-2021 11:26

Che il Milan sia alla ricerca di una prima punta di prospettiva, in grado di inserirsi nelle gerarchie e insidiare l’ottima coppia “da staffetta” Ibrahimovic – Giroud portando un cospicuo bottino di gol è indubbio. Da qualche settimana, i rossoneri (ma non solo) stanno monitorando la crescita di Lorenzo Lucca, il gigante classe 2000 che sta facendo molto bene in cadetteria con la maglia del Pisa e che ha iniziato a segnare anche in Nazionale U21.

Il profilo è di quelli interessanti, ma le dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal presidente del club toscano, Giuseppe Corrado, in merito a un’eventuale base d’asta, spaventano e non poco le pretendenti al cartellino di un ragazzo, certamente di grande prospettiva, ma che deve ancora dimostrare tantissimo:

Quanto vale Lucca? Non so, ma se facciamo 20 milioni e Knaster si è già ripagato l’investimento di 22 milioni fatto per prelevare il 75% delle quote del Pisa calcio dal vecchio socio Enzo Ricci. Non abbiamo ancora un progetto su Lucca, ma quello che è certo è che, di sicuro, genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio.

Il Pisa ha prelevato Lucca dal Palermo appena quattro mesi fa per una cifra vicina ai 3 milioni di euro (bonus compresi). Il valore è certamente schizzato alle stelle, ma per 20 milioni i tifosi del Milan non hanno dubbi: “A posto lasciatelo dove sta“, scrive qualcuno e qualcun altro chiede: “Ma secondo voi il Milan e cosi scemo… avendo Colombo va a spendere 20 milioni per Lucca?”, “20 milioni per 5 gol in serie b ahahaha, ma va”, commenta con ironia un altro tifoso.

La bocciatura dell’operazione è praticamente unanime. C’è chi commenta: “Poi chiediamoci perché le squadre comprano all’estero… una decina di buone partite in B e già vogliono 20 milioni”, oppure: “Lucca 11 partite 6 gol 2 assist, 21 anni. Colombo 11 partite 5 gol 1 assist 19 anni (seconda punta). Ok la pubblicità, ma solo Mirabelli fa questo tipo di affari”, “Andiamoci piano, deve ancora dimostrare tanto e da diverse giornate non segna più”, “Vabbè, le solite valutazione folli di un calcio malato. al momento è solo un buon giovane di prospettiva, ancora tutto da scoprire. già 10 milioni sarebbero tanti”, conclude un tifoso rossonero.

