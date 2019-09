Milan, i tifosi hanno già scelto il sostituto di Giampaolo

La brutta sconfitta nel derby ha riacceso gli animi dei sostenitori del Milan. Le striminzite vittorie su Brescia e Verona erano servite a placare ansie e contestazioni, che sono riesplose puntuali al fischio finale del match con l’Inter. Nel mirino dei sostenitori rossoneri c’è una persona in particolare: Marco Giampaolo. Molti, di fatto, l’hanno già esonerato.

Critiche – L’hashtag #Giampaolo è in top trend su Twitter da ieri sera e ovviamente gli improperi nei confronti dell’allenatore si sprecano. Il saggio rossonero, ad esempio, scrive: “Ci hanno massacrato e umiliato. La mano di Conte si vede perché gli hanno preso i giocatori. La mano di Giampaolo non si vede un po’ per i giocatori un po’ perché non ci sta capendo un c… lui in tutta onestà”.

Il gioco – Un altro tifoso deluso sottolinea senza troppi giri di parole: “Con Gattuso non avevamo gioco, con Giampaolo abbiamo un gioco di m…”. E Smoje lancia l’hastag #Giampaolout, che sta già raccogliendo parecchie condivisioni.

Difesa d’ufficio – C’è anche chi prova a lanciarsi in difese d’ufficio del tecnico sulla graticola, ma è in minoranza. Daniele Leonardi, a esempio, tira fuori le statistiche e sottolinea: “Voi che chiedete l’esonero di Giampaolo alla quarta giornata sappiate che Gasperini ha fatto 6 punti nelle prime 8 partite, portando l’Atalanta in Champions e Allegri a Cagliari fece 5 sconfitte e poi il record di punti”.

Gattusismo – Oltre a criticare Giampaolo, parecchi sostenitori rossoneri invocano a viva voce il suo predecessore. Già, proprio lui: Rino Gattuso. E qualcuno tira in ballo una dichiarazione del commentatore inglese durante la telecronaca della partita di ieri: “Gattuso non era preparato come Giampaolo a livello tattico ma era riuscito a tirare fuori il massimo da questi giocatori”.

Berlusconi – Altri nostalgici, infine, rispolverano addirittura il Milan del Cavaliere. Anzi, il Monza del Cavaliere. “Aveva ragione lui, forse per affrontare l’Inter conveniva schierare il Monza, anziché questi inetti”, è il commento di Ivan, altro tifoso delusissimo.

