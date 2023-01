Milan, Ibra corre con la palla sul prato di Milanello

24-01-2023 17:39

Zlatan Ibrahimovic sta tornando e su questo, sinceramente, c’erano pochi dubbi conoscendo la tempra di un giocatore che si è distinto negli anni per quella voglia di fare e strafare senza mollare mai.

Direttamente fra le stories del suo profilo instagram ha pubblicato un video in cui corre e giochicchia con il pallone tra i piedi dimostrando che il recupero procede per il verso giusto.

Fino ad oggi aveva lavorato a secco o in palestra, quindi senza palla, questo step è fondamentale per avvicinare l’attaccante ad un rientro in campo. Quando? Non è dato saperlo anche se un sogno c’è: Milan – Tottenham il 14 febbraio, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il popolo rossonero, vista anche la situazione non idilliaca delle ultime settimane con la squadra che sembra aver perso lo smalto dei momenti migliori, non vede l’ora di potersi affidare di nuovo alle magie e al carisma di Zlatan.