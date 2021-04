Milan, Ibrahimovic ci prende gusto, dopo la tv ora il cinema

Al “Festival di Sanremo” 2021, uno dei protagonisti è stato Zlatan Ibrahimovic. La presenza del rossonero aveva creato non poche polemiche tra i tifosi: alla fine la rassegna è andata e lo svedese se l’è cavata, tra gag e aneddoti.

Dal palco dell’Ariston aveva anche spiegato di essere affascinato dal mondo del cinema: “Mi piacerebbe fare l’attore”, aveva detto. Detto fatto, ogni desiderio di Ibrahimovic diventa realtà.

L’attaccante del Milan sarà infatti coinvolto nella nuova pellicola della saga di Asterix, Asterix e Obelix: l’impero di mezzo” in uscita nelle sale nel 2022 e diretto dal regista francese Guillaume Canet.

Le riprese del film erano previste già nel 2020 in Cina ma sono stati rimandati per chiari motivi. Lo svedese interpreterà, come ha spiegato con un post Instagram apparso questa mattina, il personaggio di “Antivirus”, un legionario romano.

La pellicola si concentra sulla figlia dell‘Imperatore cinese Xan Xuandi che per fuggire a al cattivi di turno troverà rifugio in Gallia, nel villaggio di Asterix e Obelix. Tra le celebrità, oltre a Zlatan avranno un ruolo anche la cantante Angèle, gli youtuber McFly et Carlito e il rapper Orelsan.

In passato, in altri film di Asterix e Obelix erano apparsi altri sportivi, da Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker all’ex tennista francese Amélie Mauresmo.

Questi sono anche giorni in cui non mancano le notizie curiose sullo svedese: una inchiesta del quotidiano svedese “Express” ha infatti rivelato come ci siano molte celebrità portate a uccidere animali in via d’estinzione.

Tra questi è apparso anche il nome del 39enne rossonero che si è ritrivato al centro delle critiche in Svezia, nel suo paese con cui è tornato a giocare in Nazionale dopo l’addio a seguito di Euro 2016.

