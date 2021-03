Ibrahimovic lascia l'allenamento della Svezia dopo 15 minuti

Aggiornamenti importanti in arrivo dalla Svezia: dopo un quarto d’ora dall’inizio della seduta odierna, Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato l’allenamento.

Dalle immagini riportate da ‘Sport Expressen’, si nota come l’attaccante del Milan sia stato accompagnato fuori dal campo da un componente dello staff tecnico con cui ha scambiato anche qualche sorriso.

A tranquillizzare il popolo svedese e i tifosi del Milan ci ha pensato il responsabile dell’ufficio stampa della nazionale scandinava che, sempre a ‘Sport Expressen’, ha chiarito il tutto.”Era programmato che Zlatan si sarebbe allenato in parte col gruppo e poi individualmente. A tutte le altre domande risponderà il ct in conferenza stampa”.

La Svezia scenderà in campo nuovamente domani per affrontare l’Estonia in amichevole: probabilmente Ibrahimovic resterà a riposo dopo aver giocato da titolare le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo, mettendo a referto due assist.

OMNISPORT | 30-03-2021 13:49