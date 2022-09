Milan: Ibrahimovic ha in mente la data per il rientro

23-09-2022 13:15

Continua a lavorare Zlatan Ibrahimovic per cercare di tornare in campo il prima possibile.

L’attaccante svedese non si spaventa, anzi ogni giorno che passa diventa sempre più carico e stimolato. Nella sua testa ha già in mente la data in cui presumibilmnete potrebbe e vorrebbe rientrare in campo. Si tratta del 18 gennaio 2023, giorno in cui il Milan sfiderà l’Inter a Riad nel match valevole per la Supercoppa Italiana.

A ottobre saranno ormai cinque mesi dall’operazione al crociato sinistro che Zlatan ha sostenuto nei giorni successivi alla conquista dello Scudetto. La pausa per il Mondiale arriva nel momento giusto e sarà un’importante aiuto per Ibrahimovic che sfrutterà quel periodo per ritrovare la forma e rendersi disponibile da gennaio.