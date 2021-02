Milan: Ibrahimovic infortunato, le sue condizioni. Grana Sanremo

Riflettori puntati su Zlatan Ibrahimovic in casa Milan il giorno dopo la netta sconfitta nel derby contro l’Inter. E’ stata una domenica amarissima per l’attaccante svedese, che non è riuscito a incidere sul match ed è stato costretto ad uscire ad un quarto d’ora dal termine per un problema muscolare.

Il fastidio al polpaccio sarà valutato nella giornata di lunedì dallo staff medico rossonero ma non preoccupa particolarmente: Stefano Pioli incrocia le dita perché lo ha bisogno al meglio in vista delle prossime due gare contro la Stella Rossa in Europa League e soprattutto la Roma in campionato. La slavina creata dai due ko consecutivi in Serie A non deve trasformarsi in una valanga per il Diavolo, che considera come imprescindibile la qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

Il momento è delicato e a Milanello è in arrivo la grana Sanremo: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la punta di Malmoe definirà nei prossimi giorni con lo staff tecnico rossonero il programma per la prossima settimana, quando sarà impegnato come ospite fisso nella manifestazione canora. Un impegno secondo molti inopportuno ma già deciso da tempo.

Pioli è tranquillo (“E’ un professionista, ci fidiamo di lui”) ma certo nel club rossonero avrebbero fatto a meno di questa sovrapposizione di impegni, soprattutto in una settimana dove è in programma un turno infrasettimanale di Serie A.

Non si sa ancora nulla sul programma: l’unica certezza è che Ibrahimovic la sera del 3 marzo sarà a San Siro a giocare contro l’Udinese, e non a Sanremo. Il giocatore sarà seguito in Liguria da un preparatore atletico, ma c’è la possibilità che faccia il pendolare per partecipare agli allenamenti tattici della squadra e che quindi non si fermi in Riviera per l’intera durata del festival, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Ho voluto Ibra perché ci sono dei campioni che non hanno una maglia ma che appartengono al calcio – sono le parole di Amadeus -. Il suo obiettivo è quello di non far mancare nulla al Milan quindi farà in modo di essere in forma per le partite”.

OMNISPORT | 22-02-2021 11:22