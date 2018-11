Milan, Ibrahimovic pronto a esordire con la Juve

Il secondo esordio di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan potrebbe avvenire in Supercoppa, il 16 gennaio, quando i rossoneri affronteranno in Arabia Saudita la Juventus. E' l'ultima indiscrezione da Milano riguardante l'attaccante svedese, pronto a tornare nel Diavolo dopo il brusco addio del 2012.

In attesa di notizie da Nyon, dove a breve arriverà la sentenza dell'Uefa in merito al Fair Play finanziario, il Milan non frena le sue ambizioni e punta all'ingaggio della punta di Malmoe, che potrebbe accettare un'offerta da due milioni di euro per i prossimi sei mesi. In caso l'affare andasse in porto, Ibra potrebbe esordire subito contro la Juventus, magari al fianco di Gonzalo Higuain, un'accoppiata da sogno per i tifosi rossoneri.

L'affare è però ancora in divenire, e nelle ultime ore sono spuntate due insolite pretendenti per lo svedese, entrambi club di serie A. Secondo il Corriere dello Sport la Sampdoria sogna il colpaccio: dopo l'affare Eto'o di alcuni anni fa, il presidente Massimo Ferrero sarebbe pronto a stupire tutti con un altro colpo ad effetto, l'ingaggio di Ibrahimovic. Lo stipendio da due milioni per 6 mesi è anche alla portata della Lazio, l'altra società accostata negli ultimi giorni all'ex Manchester United. Ma il Milan resta saldamente in pole.

Gattuso ha inoltre bisogno di rinforzi in difesa e in mediana a causa dei tanti infortuni che hanno bersagliato i suoi: l'ultimo nome caldo per il centrocampo è quello di Stefano Sensi del Sassuolo, reduce da un esordio positivo con la maglia azzurra contro gli Stati Uniti. Leonardo propone un prestito con diritto di riscatto. In difesa Cahill è la soluzione low cost, Rodrigo Caio e Christensen restano nell'orbita del Diavolo ma sono decisamente più cari.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 08:05