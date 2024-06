Milan, Ibrahimovic pronto per la prima conferenza da dirigente: giovedì annuncerà Fonseca

Il 13 giugno lo svedese si presenterà per la prima volta davanti ai giornalisti nella nuova veste di consulente del club rossonero per ufficializzare l’ingaggio del portoghese

Sarà Zlatan Ibrahimovic ad annunciare l’ingaggio di Paulo Fonseca da parte del Milan. Il tutto avverrà in una conferenza stampa in programma giovedì 13 giugno: per Ibra sarà il suo primo compito ufficiale davanti ai giornalisti nel nuovo ruolo di consulente dei rossoneri.

Milan, il 13 giugno l’annuncio dell’ingaggio di Fonseca

Il 13 giugno è la data che i tifosi rossoneri devono segnare sul calendario: giovedì, infatti, il Milan annuncerà l’ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore in una conferenza stampa speciale. A riportare la notizia è Sky Sport.

Milan, sarà Ibrahimovic ad annunciare Fonseca

Quello del 13 giugno sarà un appuntamento speciale non solo per il tecnico portoghese, chiamato a sostituire Stefano Pioli e ad avviare un nuovo ciclo al Milan, ma anche per Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ha infatti scelto di affidare all’ex campione il compito di ufficializzare l’ingaggio di Fonseca.

Milan, una nuova prima volta per Ibrahimovic

La conferenza stampa del 13 giugno rappresenterà una vera e propria prima volta da parte di Ibrahimovic. Da quando ha iniziato a lavorare per il Milan come consulente, infatti, Ibrahimovic ha sempre agito dietro le quinte, lasciando dichiarazioni e telecamere a Moncada e Furlani.

Il Milan però stavolta ha scelto lui per illustrare la strategia del club legata a Fonseca e molto probabilmente anche per rispondere alle domande di mercato relative alla sessione estiva. Ibrahimovic, dunque, si prepara ad un vero e proprio nuovo debutto pubblico con il suo Milan.