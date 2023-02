L'attaccante rossonero vuole essere al top della condizione per il match di Champions League contro il Tottenham.

09-02-2023 13:06

Bella notizia in casa Milan, specialmente dopo un periodo tutt’altro che positivo: Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante rossonero adesso punta il match contro il Torino (si va verso la convocazione), per aiutare la squadra a ritrovare i tre punti.

Il vero obiettivo di Ibrahimovic però è la Champions League. Lo svedese, che sogna da sempre il maggior titolo europeo, vuole essere tra i protagonisti di Milan-Tottenham, in programma il 14 febbraio.