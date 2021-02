Milan: Ibrahimovic si allenerà da solo a Sanremo

Mancano circa una decina di giorni al via di Sanremo, ma più che le notizie sui cantanti e le canzoni, tiene sempre banco la presenza di Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso della kermesse canora, sul palco dell’Ariston.

Le ultime notizie riguardanti l’attaccante rossonero confermano che Ibra alloggerà nella città della riviera Ligure per tutta la durata del Festival, senza essere obbligato a fare il pendolare tra la liguria e Milanello. Troppi 300 km da sorbirsi ogni giorno per allenarsi ed essere contemporaneamente ospite alla sera. Ecco allora che lo staff del giocatore e il Milan hanno pensato di trovare una soluzione che possa permettere a Zlatan di allenarsi tutti i giorni a Sanremo. Non con la squadra ma con un preparatore atletico dedicato. L’attaccante del Milan si allenerà infatti in un centro sportivo limitrofo al teatro.

Lo svedese durante i giorni del festival, non lavorerebbe quindi con i suoi compagni, ma in modo individuale e preparerebbe anche la trasferta contro l’Hellas Verona del 7 marzo, poiché la sera precedente ci sarà proprio la finale della settantunesima edizione del Festival.

OMNISPORT | 18-02-2021 09:58