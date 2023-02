Milan, Ibrahimovic: "Tutto può succedere, contano i dettagli"

L'attaccante rossonero ha parlato dell'atteso ottavo di finale di Champions League in casa con il Tottenham.

14-02-2023 20:35

Per il Milan è la grande serata dell’ottavo di andata di Champions League a San Siro contro il Tottenham di Antonio Conte. Zlatan Ibrahimovic non è inserito in lista Uefa, ma comunque vuole aiutare i suoi compagni di squadra dallo spogliatoio: “Queste sere sono fantastiche, il Milan ha grande storia in Champions League. Si vede nei tifosi. Non tutti hanno la possibilità di giocarci, ma è un momento fantastico”.

Ibrahimovic ha dunque aggiunto: “È un’atmosfera incredibile. Ogni partita che arriva è sempre una nuova partita, non si può paragonare all’ultima o con altre squadre: tutto può succedere, bisogna credere nella partita che arriva perché ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza“.