Milan, il centrocampo sarà da rifare: grandi nomi in lista per giugno

Il Milan è stato fermato ieri sera sullo 0-0 a San Siro dall’Inter nella semifinale di andata della Coppa Italia, una gara che ai punti i rossoneri avrebbero anche meritato di vincere. Purtroppo così non è stato, e con il ritorno da giocare in trasferta e con la regola dei gol ancora attiva per questa stagione, le cose si fanno complicate. Sul mercato invece la dirigenza rossonera sta valutando la situazione centrocampo, un reparto che da qui all’inizio della prossima stagione potrebbe essere completamente stravolto.

Milan, chi va e chi resta: tante situazioni in bilico

Al momento, gli unici sicuri al 100% di far parte del centrocampo del futuro del Milan sono Ismael Bennacer e Sandro Tonali, giocatori che per contratto o rendimento si trovano al sicuro da possibili epurazioni.

Considerando l’ormai nota situazione di Franck Kessie, in bilico tra un rinnovo (improbabile) e una partenza verso altri lidi (molto più che probabile), concentriamoci su chi potrebbe non essere confermato. In prima linea troviamo Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, utilizzati con parsimonia da mister Pioli e per nulla certi di essere ancora a Milanello ad agosto.

Oltre a questi, anche la situazione Brahim Diaz è da monitorare attentamente. Lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid, ma il suo rendimento continua a essere altalenante, e in zona gol non è per nulla decisivo. Sono aperte le valutazioni in casa Milan, ma resta il fatto che Pioli rischia di trovarsi con un centrocampo completamente cambiato il prossimo anno.

Milan, sondaggi per alcuni nomi di prima fascia

Il Milan, grazie al lavoro di Pioli e di Ibrahimovic, sta tornando ad avere quella dimensione internazionale in grado di attirare top player a prescindere dall’ingaggio offerto. In questo senso, vista la probabile partenza di almeno due o tre elementi del centrocampo rossonero, Maldini e Massara devono correre ai ripari, e trovare presto delle alternative valide. Per fare questo, come riporta la stampa estera, il Diavolo avrebbe deciso di guardare agli esuberi delle big europee, avendo già individuato alcuni profili.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da diariogol.com, il Milan, per il calciomercato estivo 2022, sarebbe uno dei club sulle tracce di Marco Asensio. Classe 1996, cresciuto nel Real Mallorca e di proprietà del Real Madrid dal 2015. Il suo contratto con la Casa Blanca è in scadenza nel 2023, e da Madrid non giungono segnali incoraggianti sul fronte rinnovo.

Giù autore di nove gol in questa stagione, il prossimo arrivo di Mbappé potrebbe toglierli ulteriore spazio. Inoltre, sembra che lo spagnolo preferisca il Milan alla Juventus, altro club che in Italia lo ha cercato.

Un altro nome in orbita Milan, come riportato dalla tedesca Bild, è Julian Weigl, 26 enne ex Borussia Dortmund ora in forza al Benfica. Titolarissimo della formazione lusitana, il suo contratto scade nel 2024, ma bisogna registrare il forte interesse anche della Roma di José Mourinho.

Milan, attenzione al futuro di Romagnoli: c’è ancora speranza per il rinnovo

La questione è chiara sul fronte Romagnoli. Il Milan non vuole e non può offrirgli un rinnovo alle stesse cifre attuali (sei milioni di euro), ma ne offre invece 2,8. Un taglio drastico, che però potrebbe essere sufficiente, dato che il giocatore non avrebbe ancora deciso quale sarà il suo futuro.

In Italia Sarri lo stima tantissimo e lo vorrebbe nella sua Lazio, ma il Milan sta cercando di costruire uno scheletro intorno ad alcuni giocatori carismatici e, da capitano ufficiale della squadra, Romagnoli è uno di questi. Pioli lo stima e ora, con l’infortunio di Kjaer, è tornato titolare. Potrebbe essere decisivo anche questo per convincerlo a rimanere aa Milanello.

