Si accende la rivalità tra Juve e Fiorentina in Coppa Italia: i numeri

02-03-2022 11:36

Dopo lo 0 a 0 tra Milan e Inter, tocca di nuovo alla Coppa Italia con l’altra semifinale che vedrà sfidarsi Fiorentina e Juventus nel match d’andata in programma alle 21.00 allo stadio Artemio Franchi.

Coppa Italia, sfida tra Fiorentina e Juve in numeri

A dispetto di quello che si potrebbe pensare, almeno in Coppa Italia i precedenti sono tutti a favore dei viola. Su 14 incontri sono infatti 6 i successi della Fiorentina contro le 4 vittorie bianconere (on 25 reti fatte e 23 subite). Le ultime affermazioni di ambo i club sono nel 2015 in occasione sempre di una semifinale. Il 5 marzo la Fiorentina si impose a Torino 2-1, il 7 aprile la Juventus ribaltò l’andata vincendo 3-0 a Firenze. L’ultima vittoria dei viola contro la Juve risale addirittura al 4 settembre 1985: 1-0 Le due squadre si affronteranno in semifinale per la quarta volta. Anche in questo caso i precedenti sono favorevoli ai viola: 2 passaggi del turno (1940 e 1961) contro uno dei bianconeri (2015).

Coppa Italia, nel match contro i Viola la Juventus parte da favorita

Nonostante i precedenti, considerando il momento delle due squadre sono in vantaggio i bianconeri. I viola sono reduci in campionato dal k.o. con il Sassuolo e sono attualmente ottavi in classifica con 42 punti. La Juventus è nettamente in crescita e risalita anche grazie al nuovo innesto l’ex della partita Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno ottenuto la vittoria contro l’Empoli dopo due pari con Torino e Atalanta e sono nove i risultati utili consecutivi dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter.

Coppa Italia, occhi puntati su Vlahovic nel match tra Fiorentina e Juventus

Gli occhi inevitabilmente saranno puntati sul serbo Dusan Vlahovic. L’altro ex dei viola, Federico Chiesa infatti non sarà del match visto che è fermo ai box per infortunio. Se segnasse questa sera il serbo potrebbe diventare il terzo giocatore dei cinque grandi campionati europei capace di segnare sia a favore che contro una squadra nella stagione in corso considerando tutte le competizioni, dopo Dodi Lukébakio (a favore e contro il Wolfsburg) e Gaëtan Laborde (Montpellier).

OMNISPORT