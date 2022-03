La Juventus punta il regista, i tifosi: "Con Allegri non serve”

01-03-2022 11:21

Dusan Vlahovic ha risolto i problemi offensivi della Juventus, che nel prossimo calciomercato sarà chiamata a rafforzare gli altri reparti: la difesa va ringiovanita, il centrocampo ha bisogno di qualità.

La Juventus torna su Jorginho

Per questa ragione la Juventus starebbe valutando l’ipotesi di contattare il Chelsea per riuscire a convincere i Blues a cedere Jorginho. Il centrocampista della nazionale italiana fu un obiettivo della Juventus quando sulla panchina bianconera arrivò Maurizio Sarri: il Chelsea, però, allora riteneva incedibile l’italo-brasiliano e la Juve fu costretta a far tramontare la trattativa.

Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: Jorginho ha un contratto in scadenza nel 2023 e a 30 anni potrebbe pensare di far ritorno in Italia. Per strapparlo al Chelsea, però, occorreranno almeno 20 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe abbassare riuscendo a inserire una contropartita: Adrien Rabiot, che il Chelsea seguì in passato, potrebbe essere la pedina di scambio giusta per arrivare a Jorginho.

Per i tifosi con Allegri serve altro

Per ora la Juve non ha avviato alcuna trattativa, ma intanto i tifosi bianconeri si mostrano piuttosto scettici riguardo all’utilità di Jorginho. “Ma prendiamo Jorginho per farci che? Con Allegri sarebbe un giocatore come un altro”, commenta su Facebook Marco.

Simone approva: “Altri registi di livello internazionale in vendita non ne vedo”. “Se Cherubini, dopo i numeri del mercato invernale, riesce anche a scambiare Rabiot con Jorginho alla pari, diventa il mio nuovo idolo”, spera Davide.

Giuseppe, invece, vede difficile arrivare al regista della nazionale: “Jorginho è già stato sondato la scorsa estate ma non è mai partita nessuna trattativa perché le parti sono troppo distanti… Purtroppo con queste squadre non puoi mercanteggiare perché non hanno bisogno di soldi, sono negozi troppo cari anche quando si tratta di giocatori in scadenza di contratto”.

SPORTEVAI