Milan, il Newcastle insiste per Botman

15-06-2022 09:55

Il Milan continua il pressing su Botman. Il difensore del Lille, ormai da tempo accostato ai rossoneri, avrebbe già trovato l’accordo con Maldini e Massara per approdare alla corte di Stefano Pioli. Però, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, tra Botman e il Milan si sarebbe inserito il Newcastle.

Il club inglese avrebbe presentato al Lille un’offerta da 40 milioni di euro, decisamente superiore rispetto a quella rossonera (circa 30). La volontà del difensore olandese sarebbe quella di giocare a Milano, dove firmerebbe un contratto di 5 anni da 3 milioni netti a stagione. L’unica certezza è che il Lille non ha più la necessità di vendere entro il 30 giugno, in quanto l’organo di controllo finanziario francese non infliggerà nessuna sanzione alla società. Per questo motivo, i milioni del Newcastle potrebbero fare la differenza.

