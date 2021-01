Milan, trovata l'alternativa a Mandzukic: i tifosi si schierano

Continua la ricerca del vice-Ibrahimovic da parte del Milan, e anche se il nome di Mario Mandzukic resta quello più caldo, Paolo Maldini continua a esplorare possibili alternative da offrire a Stefano Pioli per completare il reparto offensivo.

Pavoletti l’alternativa a Mandzukic

Il Milan cerca una prima punta di peso, un giocatore che sappia sfruttare il fisico e sia bravo nei duelli aerei, da utilizzare in alternativa a Ibra, ma anche da gettare in campo insieme allo svedese per gli assalti finali di partite bloccate.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero valutando anche l’acquisto di Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari che dopo essersi ripreso da un brutto infortunio al ginocchio sta trovando poco spazio nella formazione di Eusebio Di Francesco. Pavoletti corrisponde all’identikit tracciato da Maldini, ma almeno a giudicare dai commenti sui social alla notizia gode di un fascino minore presso i tifosi rossoneri rispetto a Mandzukic.

I milanisti bocciano il cagliaritano

“Pavoletti non serve, subito Mandzukic!”, scrive Giuseppe su una pagina Facebook dedicata ai milanisti. “Pavoletti no, Marione tutta la vita”, concorda Nazzareno. Più duro Nicks: “Ma come è possibile che questo scarsone sia potenzialmente un nuovo giocatore del Milan?”.

Mario apre invece all’arrivo del cagliaritano: “Se Mandzukic è sano e le cifre sono quelle lette non ci sono dubbi. Diversamente e in mancanza d’altro un Pavoletti ci può stare”.

Diego, però, ricorda una differenza non da poco tra i due: “Piccola differenza: Pavoletti va pagato. E il Cagliari non lo darà via per meno di 8/10 milioni”.

SPORTEVAI | 15-01-2021 14:22