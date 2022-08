Milan, incontro positivo per il rinnovo di Tomori

10-08-2022 18:35

Il debutto in rossonero nel gennaio 2021, subentrando dopo appena 20 minuti di gioco a Simon Kyaer nel derby di Coppa Italia contro l’Inter. Subito un cliente difficile da affrontare come Romelu Lukaku, ma subito l’aggressività, la mentalità, l’approccio giusto. Da giocatore da Milan.

Iniziò così l’avventura di Fikayo Tomori in rossonero: arrivò in prestito dal Chelsea, con diritto di riscatto fissato intorno ai 28 milioni. Il centrale inglese ha subito conquistato mister Pioli e la tifoseria rossonera, scavalcando rapidamente nelle gerarchie l’ex capitano Alessio Romagnoli, svincolatosi proprio in questa sessione di mercato dai rossoneri.

Chi invece resterà ancora per molti anni con indosso la maglia del Milan è proprio Tomori, riscattato la scorsa estate dal Chelsea e pronto a rinnovare nei prossimi giorni con il Club di Via Aldo Rossi. Il summit avvenuto nella giornata di oggi tra Massara e l’entourage del difensore è stato fruttuoso e porterà il numero 23 del Milan a rinnovare fino al 2027.

Chissà quanti rimpianti per il Chelsea, che come spesso capita ha lasciato andare via a cuore troppo leggero un difensore che si sta rivelando tra i più forti della Serie A.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE