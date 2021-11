Milan-Inter: un dubbio di formazione a testa per Pioli e Inzaghi

07-11-2021 12:30

Stasera a San Siro andrà in scena il derby della Madonnina tra Milan e Inter. In caso di vittoria dei rossoneri “padroni di casa”, la rincorsa allo scudetto sarebbe piuttosto compromessa per i nerazzurri campioni d’Italia che, al contrario, se dovessero prevalere, si rimetterebbero in corsa, mentre il pareggio ovviamente lascerebbe le due squadre separate da sette punti e con tutto ancora in ballo dopo dodici giornate giocate e ventisei ancora da disputare. Difficile dire chi possa spuntarla: di solito alla vigilia si dice che vince la meno favorita e in questo caso sarebbe il Milan, reduce dall’ennesimo risultato deludente in Champions League ma che invece in campionato sta letteralmente volando, d’altra parte l’Inter invece sembra in ripresa su entrambi i fronti.

Milan, un dubbio a centrocampo

Pronostico incertissimo quindi, ma venendo alle cose più concrete, vediamo quali sono le ultime novità riguardo a chi scenderà in campo. In casa rossonera Stefano Pioli starebbe pensando di lasciare fuori Saelemaekers invece che Krunic giocandosi la carta Brahim Diaz come mezza punta centrale, anche se lo spagnolo non è ancora al top dopo la guarigione dal Covid, e schierando il bosniaco a destra del terzetto alle spalle dell’unica punta vera, cioè Ibrahimovic, con Leao a sinistra. In difesa invece Ballo Touré sostituirà sulla sinistra Theo Hernandez, squalificato, a destra Calabria e i due centrali davanti a Tatarusanu saranno Tomori e Kjaer, mentre a centrocampo giocheranno Kessié e Tonali con Bennacer che partirà dalla panchina insieme a Florenzi e al recuperato Rebic.

Anche per l’Inter un dilemma di formazione

Anche per Simone Inzaghi c’è un dubbio di formazione e riguarda il centrocampo a cinque: Calhanoglu o Vidal? Sembra favorito il turco ex rossonero, che sui social ha scatenato le polemiche dei soliti tifosi beceri per aver pubblicato un fotomontaggio che lo ritrae davanti al Meazza con entrambe le maglie, insieme a lui dovrebbero esserci Perisic, Brozovic, Barella e Darmian dietro alla coppia d’attacco Dzeko–Lautaro. In difesa, come sempre, Bastoni, De Vrij e Skriniar a proteggere Handanovic, e la notizia è che in casa Inter non c’è nessun infortunato. Arbitrerà Doveri, che darà il fischio d’inizio alle 20,45.

OMNISPORT