Milan, Pioli: "L'Inter resta la favorita"

31-10-2021 23:28

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato a Dazn la vittoria contro la Roma: “Abbiamo giocato con personalità e con le nostre idee. Abbiamo giocato un’ottima partita. La squadra deve giocare con personalità queste partite. Adesso è il momento di essere spavaldi. Ho visto capacità di soffrire da parte dei miei ragazzi, per questo la vittoria è importante. Credo che tanti meriti siano del club, che ha preso giocatori giovani. Ora è da tanto tempo che lavoriamo insieme e siamo cresciuti. Dobbiamo tenere alto il livello delle nostre prestazioni”.

La prova di Ibrahimovic: ” E’ sempre carico, lo è tutti i giorni. I campioni si nutrano di questi stimoli. E’ un grande campione che ci sta aiutando a crescere”.

Secondo Pioli l’Inter resta la favorita: “Noi superiori a tutte le altre in Serie A? Non lo so, le altre squadre sono fortissime e l’Inter per me rimane la favorita. Il Napoli è fortissimo. Ma mi piace che ora abbiamo consapevolezza, il salto che abbiamo fatto è questo. Queste partite ci danno forza e morale”.

OMNISPORT