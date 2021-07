Milan-Juventus, duello sul mercato per il 10 dei sogni

Il Milan cerca un trequartista, la Juventus un giocatore che – a prescindere dal ruolo – possa aggiungere qualità al centrocampo. Ed entrambe sembrano aver individuato le medesime soluzioni ai loro problemi.

Isco l’idea di Milan e Juventus

Luis Alberto, in crisi con la Lazio, potrebbe rappresentare il giocatore ideale sia per i rossoneri che per i bianconeri, tuttavia riuscire a strappare lo spagnolo a Lotito non sarà affatto facile. Ecco perché i due club stanno lavorando anche a un’alternativa che, però, sembra essere la stessa.

Parliamo di Isco, geniale trequartista del Real Madrid a cui la casa blanca potrebbe rinunciare dopo una stagione segnata da una condizione fisica mai ottimale e incomprensioni con Zidane: il fantasista di Benalmadena nell’ultima Liga ha messo assieme appena 8 partite da titolare.

Tifosi bianconeri dubbiosi, i rossoneri invocano lo spagnolo

Isco però continua a piacere al Milan e alla Juve, almeno secondo la stampa spagnola secondo cui i rossoneri sarebbero lievemente in vantaggio. “Cherubini sei un incapace se ti fai soffiare Isco dal Milan, prendiamolo noi!”, scrive su Twitter il tifoso bianconero Michael. “Isco restaurato è un gran giocatore. Ce la farà? Ci vogliamo scommettere?”, si domanda invece Gianluca.

Tra i milanisti c’è meno scetticisimo: ai tifosi rossoneri, come Amesis, piacerebbe vedere lo spagnolo a Milanello. “Ok Giroud – scrive il tifoso alludendo a un’altra trattativa portata avanti da Maldini – ma il Milan deve prendere Isco… Se guarda troppo al risparmio allora sul mercato rimangono solo mezze cartucce!”.

Angel concorda: “In Champions hai bisogno di esperienza, Isco ci serve”. Daniele infine si rivolge direttamente allo spagnolo: “Isco vieni al Milan, te ne innamorerai”.

SPORTEVAI | 09-07-2021 12:06