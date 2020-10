Milan, Kessie: "Pioli ha creato una famiglia"

Il centrocampista del Milan Franck Kessie si è espresso così sul bel momento che sta attraversando la squadra rossonera: “Per me è uguale giocare con Krunic, Bennacer o Tonali. Dobbiamo dare sempre il massimo. Ibra ci aiuta tanto, è un campione e dà una mano a tutti. Speriamo che possa giocare ancora tante partite”.

“l segreto di questo Milan? Il mister sa gestire bene lo spogliatoio e lavoriamo tanto in allenamento. Dopo il lockdown abbiamo recuperato tutti bene e siamo partiti forte. Pioli sa gestire il gruppo ed è riuscito a creare una famiglia in cui tutti i giocatori si sentono importanti e si aiutano in campo”, ha spiegato l’ivoriano.

OMNISPORT | 23-10-2020 08:41