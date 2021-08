Milan, Kjaer premiato dall'Uefa: Eriksen ringrazia l'amico

L’Italia di Roberto Mancini ha vinto l’Europeo ma gli azzurri non sono gli unici eroi di Euro 2020. La Uefa ha deciso infatti di premiare Kjaer e lo staff medico per aver salvato la vita a Eriksen. Il giocatore del Milan e i medici riceveranno il President award 2021.

Simon Kjær ha sottolineato l’unità e la solidarietà della squadra danese durante e dopo il malore di Eriksen: “È qualcosa che rimarrà con noi per il resto della nostra vita – le parole del milanista al sito dell’Uefa -. La squadra ha reagito come una squadra, abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti e cercare di superare quella situazione ed essere il più utili possibile. Cerco di guidare la squadra dentro e fuori dal campo, in ogni aspetto della vita, come calciatori, quando siamo insieme. Penso che sia uno dei più grandi privilegi che ho nella mia carriera”.

Non poteva mancare un pensiero a Eriksen, compagno e grande amico di Kjaer: “Conosco Christian da molti anni. Ha una grande famiglia, ha molti amici, molti compagni di squadra che vogliono il meglio per lui. Finché lui e la sua famiglia stanno bene, sono felice”.

Il centrocampista dell’Inter ha voluto mandare un messaggio a Kjaer e allo staff medico dopo aver saputo la notizia. Queste le parole di Christian Eriksen: “Vorrei ringraziare Morten [Skjoldager ndr], Morten [Boesen ndr] e il team medico che ha aiutato al Parken il 12 giugno. Avete fatto un lavoro fantastico e mi avete salvato la vita. Un grande ringraziamento anche al mio amico e capitano Simon e ai miei compagni di squadra della squadra danese per il vostro supporto, sia il 12 giugno che dopo. Grazie a tutti i fan che hanno inviato messaggi a me e alla mia famiglia. Significa molto e ci ha dato forza e sostegno. Grazie”.

Infine, il numero uno dell’Uefa Ceferin si è congratulato con Kjaer e con lo staff medico della Danimarca: “Sono i veri eroi di EURO 2020. È davvero un grande onore per me consegnare loro questo riconoscimento. Quest’anno, il President’s Award trascende il calcio. Serve come un importante ed eterno promemoria di quanto sia preziosa la vita e mette tutto nelle nostre vite nella prospettiva più chiara. Vorrei anche inviare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre continua la sua guarigione”.

OMNISPORT | 24-08-2021 17:19