09-11-2022 08:35

Pareggio amaro per il Milan in questo 14° turno di campionato che con la Cremonese non va oltre lo 0 a 0. A dire la sua ai microfoni di Milan Tv ci pensa Simone Kjaer: “È andata un po’ come con lo Spezia, purtroppo sui particolari del momento facciamo fatica, ci manca qualcosa, sabato siamo riusciti comunque a portarla a casa, stavolta no, dobbiamo sistemarci subito per tornare a fare i tre punti domenica contro la Fiorentina, dobbiamo chiudere al meglio questa prima parte di campionato”.

Poi aggiunge: “Penso che Thiaw sia un ragazzo giovane, volenteroso, si mette sempre a disposizione e lavora tanto, questa sera ha vinto tutti i duelli e ci ha messo qualità, ha fatto una buona prestazione”.