Milan: "Krunic e Rebic negativi, Theo Hernandez falso positivo"

Il Milan recupera tre pedine in un colpo solo. Rade Krunic, Ante Rebic e Theo Hernandez, infatti, sono guariti dal Coronavirus.

Lo fa sapere il club rossonero, con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito: “AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un “falso positivo’. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti”.

Un’ottima notizia per Pioli, col ritorno a disposizione in particolare dell’attaccante croato e del terzino sinistro divenuti autentici pilastri nella scalata ai vertici del Diavolo. Per quanto riguarda Krunic, il tecnico ritrova un’ulteriore alternativa nelle rotazioni a centrocampo.

Lo sloveno, Rebic e Theo, potranno essere arruolabili già per il prossimo impegno del Milan di sabato alle 18 contro l’Atalanta.

OMNISPORT | 21-01-2021 14:46