Milan, l'alternativa in difesa a Botman è un colosso della Premier

05-01-2022 11:16

Il Milan sembra avere le idee chiare per colmare il vuoto aperto in difesa dall’infortunio di Simon Kjaer. Sven Botman, 21enne olandese del Lille, rimane la prima opzione di Paolo Maldini per il calciomercato di gennaio, tuttavia la trattativa con il club francese procede soltanto a strappi e allora il dirigente rossonero continua a guardarsi intorno, in cerca di alternative.

Il colosso Mina proposto al Milan

Secondo il Corriere dello Sport, la più importante sarebbe in Premier League: al Milan, infatti, è stato proposto Yerry Mina, 27enne centrale colombiano che ha perso il ruolo di titolare nell’Everton.

Mina sarebbe molto interessato al trasferimento in Italia e in particolare in rossonero, mentre il club inglese sembra aperto a discutere per trovare la formula migliore per arrivare alla cessione del giocatore. Mina ha caratteristiche tecniche simili a Botman, soprattutto in termini di fisicità, ma vanta maggiore esperienza internazionale: nel suo curriculum oltre 70 presenze in Premier e 6 al Barcellona (il club che lo portò in Europa dal Palmeiras), ma soprattutto 38 partite giocate con la nazionale colombiana.

Tifosi freddi riguardo all’arrivo del colombiano

I tifosi del Milan, però, hanno accolto la notizia del possibile arrivo di Mina con una certa freddezza. “Mina il difensore del giorno. A domani per il prossimo!”, ironizza Toni su Facebook, alludendo ai tanti nomi accostati al Milan in questo periodo. “E siamo all’87esimo potenziale acquisto di questa sessione”, aggiunge Mario.

“Questo è scarsissimo”, scrive Vincenzo criticando invece il valore del giocatore. “È la dimostrazione palese che questi dirigenti non hanno ancora deciso cosa fare. Improvvisano ora per ora, vanno a tentoni senza idee e senza soldi”, il commento duro di Angelo.

Diego, invece, va controcorrente, per lui i tanti giocatori accostati al Milan sono un segno positivo: “Tutti questi nomi sono la semplice dimostrazione che non fanno trapelare nulla dall’ambiente Milan. Tranquilli, il difensore arriverà”.

SPORTEVAI