Milan, l’operazione low cost che non piace ai tifosi

Arrivato nel mercato di gennaio in punta di piedi, Simon Kjaer ha saputo conquistarsi il suo spazio nel Milan che, prima dello stop del campionato, sembrava aver trovato una sua identità.

Riscattare Kjaer

Entrato in formazione titolare a causa dell’infortunio di Musacchio, il danese è riuscito a offrire alcune buone prestazioni, obbligando la dirigenza a riflettere sul suo possibile riscatto a fine stagione.

Kjaer, infatti, è arrivato in prestito dall’Atalanta, ma il Milan può acquistarne il cartellino sborsando appena 2,5 milioni di euro. Ad una cifra piuttosto bassa, dunque, i rossoneri potrebbero assicurarsi un giocatore con buona esperienza, già inserito nell’ambiente rossonero, in un ruolo in cui, negli ultimi tempi, è piuttosto difficile trovare alternative di valore, soprattutto quando si ha a disposizione un budget non elevato.

Sul nome di Kjaer, però, i tifosi del Milan continuano a dividersi. Anzi sui social sono in molti a pensare che non valga la pena riscattare il danese.

Milanisti perplessi

“Preferisco altri difensori più all’altezza!”, tuona Alessandro su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi rossoneri.

“Ma è più lento di una lumaca”, aggiunge Denny, sottolineando il principale punto debole di Kjaer. Per Maurizio, invece, è una questione di blasone: “Perché è uno scarto dell’Atalanta che ha Caldara e noi abbiamo lui? Mai visto un Milan così caduto in basso”.

Ma Kjaer ha anche chi è pronto a difenderlo, come Tony: “Certo meglio tenere Musacchio che ha lanci di 30 metri precisi come un cecchino, di testa è fortissimo… Preso in velocità qualsiasi centrale va in panne… Se la difesa viene presa in contropiede la colpa è del centrocampo che non fa filtro. Kjaer non sarà un fuoriclasse ma resta un buon centrale che in questa rosa di scappati di casa può starci tranquillamente…”.

SPORTEVAI | 13-04-2020 09:22