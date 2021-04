Milan, la decisione di Elliott bocciata dai tifosi sul web

La notizia più attesa, ovvero i rinnovi di Donnarumma (che però sta perdendo popolarità sempre di più col passar dei giorni e col crescere delle gaffes) e di Calhanoglu continua a non arrivare, la notizia che arriva, invece, non fa contenti i tifosi. Elliott avrebbe deciso di dare fiducia a Pioli e di confermarlo anche in caso di mancato approdo alla Champions. Decisivi il rapporto con Ibrahimovic e il miglioramento di molti giocatori della rosa rossonera, ribaltate le indiscrezioni dei giorni scorsi.

I tifosi scaricano Pioli sul web

Fioccano i commenti via twitter e i fan rossoneri non esultano per la probabile conferma del tecnico: “Pioli fa bene un anno , un anno e mezzo. Poi è deleterio. La sua storia parla chiaro” o anche: “Direi che è la decisione giusta … se vuoi continuare a vincere niente” oppure: “In mancanza di un cavallo trotta un asino dice il proverbio” e ancora: “Condannati alla mediocrità” e poi: “Un po’ come continuare a credere che la terra sia piatta”.

La maggioranza dei tifosi si dice contraria alla decisione: “il Milan ha deciso avanti con Pioli perchè costa poco e non pretende niente” o anche: “Io metterei un video con le parole di Guardiola e le farei ascoltare per 3 giorni di fila a Pioli. Mentalità! puoi essere scoppiato ma vinci e perdi con la testa prima che con le gambe. In altre parole se hai paura non puoi far altro che avere la media punti del Crotone”.

C’è chi scrive: “Non dimentichiamoci che prima dell’arrivo di Ibra aveva fatto 13 punti in 11 partite e perso 5-0 a Bergamo. E’ Ibra l’artefice del grande finale di stagione dell’anno scorso che gli ha garantito la conferma”.

Un tifoso non ha dubbi: “Credo sia giusto l’esonero. Ha mostrato i suoi limiti. Brava persona ma questo non basta” e infine: “Esonero senza Champions. Ovvio! Da campione d’inverno a fuori dalla Champions sarebbe gravissimo”.

SPORTEVAI | 29-04-2021 09:55