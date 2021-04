Non solo Pioli, è lui la delusione milanista

Il 3-0 subito dal Milan contro la Lazio è stata come una sveglia per molti tifosi rossoneri. A differenza delle critiche comunque controllate rimediate dalla squadra di Stefano Pioli dopo le ultime prestazioni deludenti, stavolta i supporter rossoneri si sono lasciati andare ad attacchi davvero duri nei confronti della squadra e dei singoli giocatori.

La delusione Tomori

In molti, soprattutto, hanno rivisto i propri giudizi su alcuni dei giocatori del Milan, passati in breve dall’essere campioni o comunque calciatori di sicuro affidamento a enormi delusioni. È il caso di Tomori, difensore arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea che aveva impiegato poche partite per conquistare i tifosi milanisti.

Ieri sera Tomori è naufragato insieme al resto della difesa, messo in imbarazzo in occasione del secondo gol da Correa, che l’ha saltato facilmente prima di segnare la sua doppietta.

I milanisti chiedono di non riscattarlo

Sul web, i milanisti hanno duramente attaccato il centrale di proprietà del Chelsea. “Ha dimostrato quanto vale in realtà, ultimamente ci ha fatto prendere tre gol”, scrive su Facebook Andrea. “Che pacco che ci stava rifilando il Chelsea, mi vengono i brividi se penso che gli stavamo per dare 28 milioni. Ora mi pare logico non riscattarlo”, aggiunge Gabriele guardando già al mercato.

“Poi ovviamente era colpa di Romagnoli se prendevamo gol. Si è visto ieri… mamma mia”, il commento di Federica che ricorda come molti milanisti preferissero Tomori al capitano come titolare. “Tomori è uno scarsone, adesso lo sappiamo”, il giudizio di Vito che non lascia scampo al centrale.

SPORTEVAI | 27-04-2021 13:18