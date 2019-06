Milan, la richiesta di Giampaolo: nuovo nome per il suo attacco

Si apre una settimana cruciale per il Milan, che nei prossimi giorni farà tre annunci importanti. In primis verranno ufficializzati il direttore sportivo Frederic Massara e il nuovo allenatore, Marco Giampaolo. Quindi verrà comunicato anche l'acquisto di Rade Krunic dall'Empoli.

Il mercato rossonero è solo all'inizio. In entrata per l'attacco oltre al nome già noto di Schick, è tornato nel mirino del Diavolo Manolo Gabbiadini. L'ex attaccante del Southampton, già cercato dal Milan la scorsa estate, è un'occasione low cost importante per Maldini: secondo il Corriere dello Sport potrebbe arrivare dalla Samp con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per la difesa si fanno invece i nomi di Lovren, Mancini e Andersen, più lontano Manolas, che sta per accasarsi a Napoli. A centrocampo si seguono con attenzione Veretout e Tonali, mentre dovrebbe essere molto vicino l'acquisto di Sensi. Diventa sempre più un miraggio Torreira: l'Arsenal lo avrebbe blindato per questa estate.

Per comprare il Milan dovrà per forza di cose vendere: oltre ai soliti nomi dati in uscita (Suso e Donnarumma), si è aggiunto anche quello di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano piace a tre club inglesi, in particolare West Ham, Arsenal e Tottenham. Il Milan ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro, cifra più che abbordabile per i club di Premier League. Resta da valutare la situazione di André Silva: secondo indiscrezioni Giampaolo vorrebbe rilanciare l'attaccante portoghese, di ritorno dal Siviglia dopo un prestito in chiaroscuro.

Intanto spuntano i rumor sul lavoro che imposterà Giampaolo a Milanello: la Gazzetta dello Sport riporta che l'ex mister blucerchiato è solito utilizzare i droni durante gli allenamenti e fa largo uso di sedute video. Inoltre l'allenatore abruzzese punta ad avere un rapporto stretto con i medici, i collaboratori e i fisioterapisti, per creare una squadra affiatata.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 13:01