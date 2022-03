Milan, la scelta di Pioli non convince: “Basta puntare su di lui"

05-03-2022 10:03

Una partita dall’importanza capitale. Napoli e Milan domani sera si sfidano per continuare ad alimentare le chance scudetto. Per tanti addetti ai lavori non si tratta di un match decisivo, ma è senza dubbio una gara che potrebbe dire moltissimo per stabilire chi sarà la vera contender dell’Inter per conquistare la serie A.

Napoli-Milan: vietato sbagliare

A più di 24 ore dall’evento comincia già a salire la tensione in vista del gara in programma allo Stadio Maradona. All’andata i partenopei riuscirono ad espugnare San Siro, ora Tomori e compagni sperano di restituire il favore andando a vincere a Napoli e tornando in solitaria in testa alla classifica in attesa del match che l’Inter dovrà recuperare contro il Bologna.

Milan, Pioli punta ancora su Kessie

Stefano Pioli sta preparando con grande attenzione la sfida con il Napoli provando anche qualche mossa che possa creare difficoltà all’avversario Luciano Spalletti. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero starebbe pensando ancora una volta a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano potrebbe essere del match ma non nel ruolo di centrocampista centrale, bensì di trequartista al posto di Diaz.

Un esperimento che il tecnico ha provato anche in altre occasioni ma con fortune alterne. Ad Empoli i rossoneri furono protagonisti di una prova super con l’ivoriano in quella posizione, mentre nel derby di campionato i risultati sono stati sicuramente meno positivi. Ma il tecnico potrebbe puntare su di lui per dare maggiore compattezza alla squadra e mettere in difficoltà la costruzione del gioco dei partenopei.

Milan, la scelta Kessie non convince i tifosi

I tifosi del Milan sono molto divisi quando si tratta di Franck Kessie. La scelta del giocatore di non firmare il rinnovo contrattuale ha spento l’amore della tifoseria nei confronti di un calciatore che nella scorsa stagione è stato decisivo per le sorti del Milan. C’è chi vuole ancora crederci: “Io una chance ancora gliela darei, in allenamento sta facendo bene”, scrive Deborah. Ma la maggior parte delle reazioni sono negative: “Vi prego no, meglio Krunic ma non Kessie”, commenta Misha. Anche Luca sembra poco propeso a una soluzione del genere: “L’ultima volta che ha fatto questa sperimentazione è dovuto entrare Diaz per cambiare la partita”. Anche Wefloo non è convinto di questo esperimento: “Kessie trequartista e Messias a destra, praticamente lo schema sarà palla a Leao e speriamo. Mi chiedo quando Pioli si stancherà di questa cosa”.

