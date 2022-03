Il Napoli ha fatto 13: l'ultima trovata di De Laurentiis spacca il web

04-03-2022 12:07

E con quello dello scontro al vertice contro il Milan, che domenica sera al Maradona chiuderà la 28esima giornata di Serie A, siamo a tredici. Stiamo, ovviamente, parlando dei differenti kit gara proposti dal Napoli in questa stagione. Un numero da record che ha visto i calciatori azzurri indossare una maglia differente praticamente ogni due-tre partite.

Napoli, nuovo kit per omaggiare Maradona

Con i rossoneri, sarà la volta della Special edition rossa dedicata al Mito, Diego Armando Maradona. Firmata EA7, come si legge sul comunicato ufficiale del club, la maglietta renderà nuovamente omaggio al DIOS per far sì che “Il mito di Diego riviva nell’infinita passione dello stadio Maradona”.

In vendita su Amazon, online e negli store fisici del Napoli, l’ennesima trovata del presidente Aurelio De Laurentiis spacca i tifosi, che sul web non mancano di palesare i propri dubbi. Quello che è certo, visto anche che le precedenti versioni sono andate letteralmente sold out in poche ore, è che si tratta di un’ottima mossa di marketing, specie e soprattutto, in anni segnati dalla pandemia. Il Napoli sembra, infatti, aver trovato un ottimo modo per ammortizzare le perdite dettate dal Covid-19 e conciliare passione, riconoscenza per il Pibe de oro e ricavi.

Napoli, il nuovo kit non incontra il gusto dei tifosi

Come detto, però, non sono pochi i tifosi che storcono il naso, c’è chi sottolinea la poca sobrietà nelle scelte stilistiche e twitta: “Gli stilisti meriterebbero l’ergastolo” o ancora: “Ma ne cambiano una a partita quest’anno? Saremo già a quota dieci (e quasi tutte brutte)”, “Mamma mia inguardabile”, “Bruttissima e triste. Poi io il Napoli lo voglio vedere sempre in maglia azzurra, specie in partite come quelle di domenica sera.”, “Siamo a Carnevale ci può stare”, “Qualcuno fermi questa cosa delle maglie del Napoli perché stiamo degenerando malissimo”, “Commento in napoletano, rende più l’idea: O CESS“.

Alcuni tifosi del Napoli non apprezzano la mossa

E non manca chi critica: “Maradona viene sfruttato anche da morto mi sembra più una cosa commerciale e non un modo per ricordarlo”, oppure: “A me piacciono le maglie classiche (poco invasive, colori della squadra, logo e sponsor basta). Ok Maradona ovunque (stadio, maglia, cuore). Però personalmente il marketing rovina un po’“, “Una tamarrata senza fine, buona solo per far arricchire gli eredi di Maradona”, “Non hanno un senso quelle maglie, ci sono altri modi per omaggiare Diego“, “Fuori luogo. Inoltre se vuoi la fai sul petto non in fondo maglietta… Ah già… Lo sponsor…”.

Napoli, i tifosi pensano al campo

Tanti, però, anche i tifosi che preferiscono curarsi delle cose del campo piuttosto che della maglietta: “A Noi piace perché rappresenta la Nostra squadra, non dobbiamo fare la sfilata ma sudarla! I nostri ragazzi la sudano ogni volta ed è solo questo che conta! Forza Napoli Sempre” o anche: “No, non mi piace, come molte altre cose di questa società. Però se vinciamo Domenica sera, un bel stica**i della maglia eh…“, “L’importante che vincano, questa è solo un’evoluzione del marketing”, infine, un tifoso chiosa: “Tutti si lamentano delle 3mila maglie stagionali, ma poi se le comprano: sono sempre sold out“.

