Napoli, bomba dalla Spagna: un canterano del Barça per il post-Fabian

04-03-2022 10:40

Grazie alle prodezze balistiche e alla qualità messa a disposizione del Napoli a centrocampo in questa stagione Fabian Ruiz ha fatto crescere l’interesse di diversi top club europei, che nel prossimo calciomercato estivo potrebbero andare all’assalto del regista spagnolo, legato contrattualmente alla società di Aurelio De Laurentiis fino al 2023.

Fabian in partenza, il Napoli punta Puig

Sarà difficile per il Napoli riuscire a trattenere Fabian, ecco perché il club azzurro sta già studiando le possibili soluzioni per sostituirlo: il d.s. Cristiano Giuntoli cerca qualità e personalità in un centrocampista giovane, su cui investire per poi potenzialmente realizzare una plusvalenza, come la politica del Napoli vuole ormai da anni.

Non a caso il portale spagnolo Todofichajes oggi accosta al club azzurro un giovane centrocampista prodotto della Masia, il settore giovanile del Barcellona. Si tratta di Riqui Puig, tuttofare classe ’99 che non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore Xavi e che il Napoli potrebbe riuscire ad acquistare anche perché in scadenza di contratto nel 2023.

Secondo il portale iberico, Puig potrebbe andare via “in saldo”, per una cifra vicina ai 9 milioni di euro: un vero affare sul quale il Napoli sarebbe pronto a tuffarsi. Puig è un centrocampista tecnico e versatile, in grado di giocare davanti alla difesa o da interno in un centrocampo a tre, ma anche di giocare a due in uno schieramento con il “doble pivote”.

Per una parte dei tifosi azzurri serve più fisico

La notizia dell’interesse del Napoli per Puig ha naturalmente scatenato le reazioni della tifoseria azzurra. “Puig è fortissimo e giovane, al posto di Fabian Ruiz ci potrebbe stare”, il commento su Facebook di Raffaele. “Puig mi piace, ma queste voci che arrivano dalla Spagna raramente sono affidabili”, aggiunge Giacomo, più scettico.

Armando, invece, preferirebbe un’altra tipologia di centrocampista: “Vietato per il Napoli acquistare calciatori bassotti perché la casetta azzurra di Biancaneve è già piena. Giuntoli stia alla larga da Puig, meglio prendere calciatori da 1,90 cm”, il parere del tifoso. Antonio concorda: “No a Puig, in mezzo ci serve più fisico”.

Marco, invece, si schiera a favore dell’arrivo del catalano: “Se parte Fabian – ed è probabile – servirà un centrocampista tecnico, che sappia tenere palla sotto pressione, e con personalità. In questo senso, non può esserci scelta migliore che pescare dal vivaio del Barcellona”.

