Napoli, Fabian Ruiz ai saluti: in estate un'asta per lo spagnolo

28-02-2022 17:19

Fabian Ruiz è l’autore del gol vittoria per il Napoli nella partita contro la Lazio. Lo spagnolo sembra ormai destinato a lasciare il Vesuvio in estate, dato che non sembrano esserci al momento spiragli per un rinnovo di contratto.

L’accordo tra il Napoli e Fabian Ruiz non è mai stato modificato dal 2018, anno del trasferimento in Italia dello spagnolo, e il suo ingaggio è di 2,5 milioni di euro, pochi se paragonati a giocatori come lui. Nei mesi scorsi c’erano già stati interessamenti dalla Spagna (Real e Barcellona) ma anche dalla Premier League (United e Arsenal).

Già sei gol e tre assist in questa annata, probabilmente la migliore fino a questo momento, ma anche una presenza costante al centro del gioco. Al momento più vicino il ritorno in Spagna, col Real Madrid che ha tre over 30 tra i titolari in mediana.

