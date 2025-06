Inter, Lautaro si consola in Argentina guardando il fratello nei playoff di basket ma porta sfortuna

Il bomber nerazzurro è ora in Argentina dove ha visitato il Racing incontrando Milito e ha assistito alla sconfitta del fratello a basket nei playoff

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Reduce dalla grande delusione per la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, Lautaro Martinez ha fatto ritorno in Argentina. All’attaccante è stata risparmiata la sfida con il Cile della sua Nazionale: gli è stato infatti concesso qualche giorno di relax prima di tornare carico per la gara contro la Colombia. Nel frattempo il Toro dell’Inter ne ha approfittato per andare a guardare il fratello nei playoff di basket portandogli però sfortuna.

La visita al Racing e al Principe Milito

La prima tappa del viaggio nei sentimenti di Lautaro Martinez è stata la visita al Racing, il club che lo ha cresciuto. Alla struttura Tita Mattiussi il Toro ha incontrato i giovani, ha parlato con il presidente Diego Milito e si è fatto fotografare con la maglia dell’Academia, dimostrando un legame ancora forte con le sue origini. È stato un momento di emozione, ma anche di ispirazione per i ragazzi che sognano un futuro da professionisti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tifoso speciale ma non porta fortuna

Alla sera, il Toro è poi apparso sugli spalti della Bombonerita per sostenere il fratello Jano, playmaker di Ferro, nel match contro Boca Juniors. Nascosto sotto un cappuccio nero, ha assistito alla sconfitta per 85-71. Una presenza illustre, ma stavolta non troppo fortunata per il fratello. La partita verrà comunque replicata domenica, ma Lautaro potrebbe non essere presente a causa degli impegni con l’Albiceleste.

Verso la Colombia e poi il Mondiale per Club

L’agenda di Lautaro Martinez resta piuttosto fitta. Sabato riprenderà gli allenamenti a Ezeiza in preparazione della gara con la Colombia che chiude il doppio turno sudamericano. Finora l’attaccante argentino ha segnato tre gol nelle qualificazioni. Dopo la Nazionale, volerà quindi negli USA per il Mondiale per Club, nel quale l’Inter affronterà Monterrey il 17 giugno. Successivamente gli avversari saranno Urawa e River Plate.