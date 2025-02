Castro fa l'occhiolino all'Inter: "Lautaro e Milito i miei idoli". Marotta prepara la strategia

L'attaccante del Bologna si confessa al Resto del Carlino: "Non so se resterò. Voci sull'Inter? Fanno piacere, sono cose che spingono a fare meglio"

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il “torito” potrebbe raggiungere il “toro”: forse gli argentini non avranno troppa fantasia per i soprannomi, ma di classe ne hanno sempre avuta. Santiago Castro, classe 2004 cresciuto nel Velez Sarsfield, appartiene a quella ristretta cerchia di attaccanti forti fisicamente e tecnicamente, e dotati di un ottimo fiuto del gol.

Castro apprezza i rumors sull’Inter

Prova ne siano i 15 euro sborsati dal Bologna nel gennaio 2024, prova ulteriore ne sono i 9 gol e 9 assist nelle 41 presenze fin qui totalizzate in rossoblù. Ruolino tutt’altro che disprezzabile per un ventenne alla sua prima esperienza con il calcio europeo, tanto da destare le attenzioni dell’Inter, che avrebbe messo gli occhi sul giocatore. “In Italia potevo firmare per Fiorentina, Genoa e c’era anche un club di Premier -ha detto Castro al Resto del Carlino – al Bologna potevo giocare la Champions League e questo ha fatto la differenza tra le altre cose. Rumors sull’Inter? Fanno piacere, io sto bene al Bologna ma queste cose mi motivano a fare ancora meglio. I miei idoli sono Lautaro e Milito, mi ispiro a loro”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Castro obiettivo dell’Inter

“Non so – ha aggiunto – nel calcio non si sa mai. Quello che so è che sono molto felice qui, con la città, con il club. Mi piace camminare, i tifosi mi fermano. Bologna è davvero un ambiente meraviglioso. L’interesse dell’Inter? Non ci penso. Posso prenderla come motivazione, certo, ma devo concentrarmi solo sulla mia squadra e sul fare bene qui. La classifica e la Coppa Italia sono i miei unici pensieri fissi. Non posso sprecare energie per nient’altro”.

Inter, attaccanti cercansi

Ben più di un occhiolino ai Campioni d’Italia in carica, quello fatto da parte dell’attaccante del Bologna: Castro è sotto contratto fino a giugno 2028, e percepisce un ingaggio da 500 mila euro netti a stagione. L’Inter lo segue con attenzione, anche perché i nerazzurri dovranno ben presto rinnovare il parco attaccanti. Il prossimo 30 giugno scadranno i contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che non verranno rinnovati e quindi entrambi gli attaccanti si svincoleranno a parametro zero dal club nerazzurro. Restano ovviamente Thuram e Lautaro, oltre a Taremi, ma non può bastare per una squadra che vuole competere su tutti i fronti.

Castro sogna la Champions

“Quando ho scelto il Bologna – ha poi rivelato Castro al Resto del Carlino – due fattori hanno fatto la differenza. La possibilità di andare in Champions ma soprattutto il fatto che i dirigenti mi hanno fatto sentire subito uno di loro. Ho scelto il lato umano. Mi telefonavano non per il contratto, ma per sapere come stavo. La Champions mi manca mucho, quell’atmosfera, vorrei riviverla subito”. L’attuale valutazione di Castro sul mercato si aggira sui 25 milioni di euro: Marotta inizia a tessere la sua tela.