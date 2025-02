Inter, vertice ad Appiano dopo la Juve: Scudetto in bilico, il discorso di Marotta e Inzaghi alla squadra

Nervi tesi tra i nerazzurri per la sconfitta coi bianconeri e per la vetta della classifica sfuggita ancora: il presidente e la dirigenza al completo scuotono Lautaro e compagni.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La situazione è grave ma non è seria, direbbe qualche tifoso nerazzurro dotato di sense of humour. Perché l’Inter, la squadra che tutti – e pure qualche calciatore nerazzurro, Mkhitaryan in primis – ritengono nettamente più forte della concorrenza, non è in vetta alla classifica di Serie A. Insegue, arranca, è due punti alle spalle di un Napoli che viaggia con le marce basse – tre pareggi nelle ultime tre giornate di campionato – ma che allo stesso tempo allunga in progressione. Un’Inter in preoccupante involuzione, un po’ stanca e un po’ presuntuosa, capace di gettare al vento occasioni su occasioni: dal derby alla Fiorentina alla Juventus.

Inter: il sogno Triplete e l’incubo “zeru tituli”

L’Inter, di fatto, è sospesa tra un possibile, teorico Triplete bis e il rischio di un altrettanto fragoroso “zeru tituli”. Soprattutto, e il caso delle bestemmie di Lautaro a fine match contro la Juve lo dimostra, sembra intrappolata in una crisi di nervi. Vorrebbe ma non può, la corazzata nerazzurra. Almeno in questo momento. Sembra aver perso certezze, solidità, automatismi vincenti. Ed è per ritrovarli che Beppe Marotta, dirigente esperto e di lungo corso, ha deciso di farsi vedere ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti. Lui, il presidente. E la dirigenza al gran completo. Tutti insieme, al fianco di Simone Inzaghi, per fare un discorsetto alla squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ko con la Juve e il Napoli che scappa: nerazzurri delusi

Non è stato un lunedì di riposo piacevole per Dimarco e compagni. La sconfitta con una rivale storica, la sensazione di aver sprecato un’altra occasione, anche un pizzico di preoccupazione all’orizzonte in vista della sfida verità in programma nella tana dei rivali, al Maradona, fortino del Napoli del temutissimo Antonio Conte: sono tante le spine nella testa dei giocatori dell’Inter. Che forse, inconsciamente, ritenevano di poter disporre di questo campionato comunque, anche senza forzare più di tanto. Un atteggiamento che nelle ultime sfide non ha pagato: una sola vittoria nelle ultime quattro, contro la Fiorentina a San Siro.

Marotta, Ausilio e Zanetti ad Appiano: Inter a rapporto

Ecco perché Marotta, il ds Ausilio, il vice Baccin e lo stesso vicepresidente Zanetti hanno deciso di farsi vedere alla Pinetina. Tecnico e squadra a rapporto. Non per fare un “cazziatone” collettivo, ma per provare a scuotere la squadra (e forse lo stesso allenatore) dal torpore. La superficialità in certi atteggiamenti e in determinate situazioni era evidente ancor prima delle ammissioni di Mkhitaryan, che hanno fatto arrabbiare i tifosi. Ma non è (ancora) troppo tardi per rimediare. L’Inter ci crede e non vuol mollare nulla. Marotta s’è precipato ad Appiano per ribadirlo a chiare lettere.