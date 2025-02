Mercato, Fabrizio Romano vuota il sacco su Juve, Inter, Milan e Napoli: colpo Marotta, ecco dove va Osimhen

L'esperto di mercato a ruota libera a Viva El Futbol: la priorità di Osimhen, l'intreccio Napoli-Juve per Adeyemi e i retroscena legati ai colpi Joao Felix-Gimenez.

Fabrizio Romano a ruota libera. Intervenuto a Viva El Futbol, l’esperto di mercato ha fatto il punto su operazioni, trattative e obiettivi di Juve, Inter, Milan e Napoli nel corso della trasmissione in streaming condotta da Adani, Cassano e Ventola.

Mercato Napoli, Romano: il futuro di Osimhen

La cessione di Osimhen, temporaneamente parcheggiato in prestito al Galatasaray, è stata rimandata dal Napoli alla prossima estate. Con una clausola rescissoria da 70-75 milioni senza dubbio più alla portata rispetto alla precedente da 150. Romano svela la possibile destinazione del centravanti nigeriano: “Si parla tanto di Premier League, ma anche in riferimento all’interesse del Chelsea non ho mai spinto su questa soluzione”.

E spiega il perché: “So al 100% che la priorità di Osimhen è mantenere le condizioni economiche del contratto da 11-12 milioni a stagione che ha col Napoli. Soldi che il Chelsea non ha mai proposto. Sarebbe invece andato in Arabia: l’Al-Ahli stava per chiudere, ma il Napoli ha rilanciato sulle richieste e il club ha virato su Toney. E sarebbe andato di corsa al Psg”. Insomma, al calciatore la meta interessa relativamente: per ingolosirlo bisogna aprire il portafogli.

Inter: il colpo in canna di Marotta è Nico Paz

Tanti gli aneddoti di mercato rivelati da Romano a Viva El Futbol. A gennaio l’Inter avrebbe pensato a Khusanov, difensore uzbeko del Lens poi acquistato dal Manchester City per 40 milioni. Ma l’appuntamento col centrale è soltanto rinviato. “Marotta farà un difensore importante in estate” annuncia.

Più difficile arrivare a Nico Paz, per cui con ogni probabilità il Real Madrid farà valere il diritto di recompra dal Como. “L’Inter si è informata e Zanetti è grande amico del padre: si è iniziato a lavorare sul giocatore. L’unico modo per prenderlo è appunto avere il calciatore in posizione di forza col Real”. Poi ricorda che il club nerazzurro si è già assicurato il giovane Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria per 12 milioni di euro. “L’inizio di una nuova era, si punterà su questo tipo di elementi”. Niente da fare per l’attaccante a gennaio: inutili i tentativi per Joao Felix e Asensio.

Milan, Juventus e il retroscena su Adeyemi

Il mercato del Milan si è infiammato a ridosso del gong. Di Joao Felix dice che è stata “una trattativa durata 4-5 ore, partita nella notte dopo il derby, prima dell’ultimo giorno di mercato. Tra le 8:00 del mattino e mezzogiorno”. Molto più complicato l’affare Gimenez perché “trattare col Feynoord è durissima e lo sa bene la Juve che non è riuscita a prendere Hancko. Il Milan ce l’ha fatta, aspettando il momento giusto, avendo il giocatore dalla sua parte che poi ha forzato”.

Riguardo alla Juventus, occhio ad Adeyemi del Borussia Dortmund. “Era un’operazione fatta col Napoli, ma il calciatore ha preferito non cambiare squadra a gennaio. Dopo il suo no, si è mossa la Juve. Che ha iniziato subito a chiamare in vista di giugno”.