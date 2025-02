Milan, Gimenez Santi subito: delirio rossonero per i gol barbari del messicano

Il messicano come Sheva e Pulisic: un inizio da record. Su cinque tiri a disposizione nelle prime gare, due sono andati in rete. Tifosi scatenati

Santiago Gimenez è entrato subito nella storia del Milan. Con il gol al Verona il bomber messicano è diventato il terzo giocatore rossonero a segnare nelle prime due partite di Serie A con il club, eguagliando due nomi storici ed importanti: Andriy Shevchenko e Christian Pulisic. I tifosi del Diavolo hanno già un loro nuovo idolo: dalla dedica di Ibrahimovic alla prossima sfida da ex contro il Feyenoord ai playoff di Champions, tutto ruota attorno a Gimenez.

Gimenez, gol e movimento da vero centravanti

Dopo l’addio di Morata, il Milan ha finalmente scovato un vero numero 9. Il gol di Gimenez contro il Verona può sembrare semplice, un tap-in a porta sguarnita, ma l’azione che lo precede racconta molto del talento del centravanti messicano. Partendo spalle alla porta al limite dell’area, il bomber si libera dalla marcatura di Coppola con un ottimo movimento. In pochi secondi, con l’aiuto di un distratto Valentini, si ritrova solo al centro dell’area pronto a colpire.

Ha raccontato Gimenez a fine partita: “Una sensazione bellissima, sto vivendo un sogno. L’allenatore e i compagni mi danno fiducia e io ne approfitto. C’è stato un grande lavoro di squadra, qui c’è molta qualità e io sto pronto sempre perché può sempre succedere qualcosa”. Pronto a fare gol “barbari” come li hanno definiti i telecronisti messicani, ai piedi del loro idolo.

I complimenti di Ibrahimovic a Gimenez

A fine partita anche Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua sul nuovo bomber del Milan, confermandone l’istinto da finalizzatore: “A Santiago piace fare i gol e in questa squadra i palloni arrivano, devi solo farti trovare pronto”. In teoria è così, ma in pratica non sempre le occasioni sono così facili da sfruttare. Non si fa attendere la replica di Gimenez ad Ibra: “All’allenatore piace come attacco lo spazio e i compagni cercano di trovarmi sui tagli. Io e Joao Felix ci intendiamo bene in campo, io gli ho già fatto un assist, ora tocca a lui”.

Verso il Feyenoord: un esame da ex

Tutti gli occhi sono già puntati su martedì sera: Milan-Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions. Per Gimenez sarà una sfida speciale, la prima volta a San Siro da ex contro gli Olandesi. A Rotterdam contro il Feyenoord, Gimenez non ha avuto chance per segnare, e non ha brillato. Ora cerca la rivincita-

La dedica a Dio

Gimenez Santi subito. Dopo il gol, Gimenez ha rivolto il pensiero verso il cielo, un gesto che ormai lo contraddistingue: “Dopo il gol mi sono fermato a pregare. Quando segno, dò sempre tutta la gloria a Dio che mi accompagna”.

I tifosi rossoneri osannano Gimenez

I tifosi rossoneri dimenticano Morata: “Partita molto sottotono contro un pullman. Walker da solo si porta la squadra sulle spalle il primo tempo e un ancora ottimo Jimenez suona la sveglia appena entrato. Chiudiamo con un bellissimo gol di squadra, che chiude El Bebote Gimenez, da Bomber vero.”

C’è chi scrive: “Gimenez si, abbiamo trovato un 9 vero; ieri 4 palloni toccati due reti (una giustamente annullata) 1 assist sprecato malamente da Musah … Mike credo abbia in testa più o meno consapevolmente il rinnovo di contratto…”

E ancora: “Dei cinque tiri tentati da Santiago Giménez nelle due gare di Serie A fin qui giocate, due sono finiti nello specchio della porta, entrambi trasformati in goal”. Restano scatenati i tifosi: “Le ultime due reti del Milan in campionato sono state segnate da Santiago Giménez, tutte due nel secondo tempo e allo stesso minuto il 31°, una di sinistro e l’altra di testa.”

C’è poi chi vede una crescita generale della fase offensiva del Milan: “Con un doppio triangolo, Rafa Leao e alex jimenez, i due nuovi mandati in campo da Conceicao apparecchiano il gol di Gimenez contro il Verona…

E infine: “Riposati Santi. Domani preghiera. Martedi abbiamo bisogno di 2 gol barbariii !!!!!”